Conferenza stampa Giuseppe Conte diretta video Facebook/ “Da oggi M5s cambierà volto”

Il grande giorno è arrivato per Giuseppe Conte. Oggi diventerà leader del MoVimento 5 Stelle, anzi presidente. Nella serata si chiude la votazione su Skyvote per l’elezione dell’ex premier. Il risultato è scontato, sono previste infatti percentuali bulgare, infatti ci sono già endorsement pubblici dai big di partito. Una volta ufficializzato l’esito della consultazione, ci sarà la conferenza stampa. L’ha annunciata già l’ex premier, spiegando che questa sera, intorno alle 22.40, commenterà appunto il risultato con una diretta sulla sua pagina Facebook. Durante la giornata, invece, ha incontrato i parlamentari per programmare i primi passi del suo M5s. L’idea è di tracciare una piccola rivoluzione, vuole apportare delle piccole modifiche agli equilibri interni.

DECRETO RECLUTAMENTO/ Così l'Italia riprende il cammino verso la riforma della Pa

«Ho in mente un Movimento che si affermi come forza politica di massa, che agisca in modo corale, in cui ciascun eletto o anche iscritto avverta la concreta possibilità di partecipare a una grande impresa comune», ha detto Giuseppe Conte al Corriere della Sera in vista della sua investitura.

CONFERENZA STAMPA CONTE: AGENDA E PROGRAMMA

Il MoVimento 5 Stelle cambierà volto, ma non solo perché Giuseppe Conte ne diventerà presidente. L’ex premier ha annunciato che ci saranno tante nuove figure. Del resto, M5s deve offrire «la possibilità a ciascuno di esprimere i propri talenti e mettere le proprie competenze a servizio della comunità di riferimento». Niente personalismi, ma per conoscere i volti su cui vuole puntare bisogna aspettare settembre, con le nomine dei suoi vice e degli organi statutari. Ma per il Corriere della Sera è scontata la linea dura nei confronti dei “ribelli”. Inoltre, vuole rendere il Movimento 5 Stelle più inciso nell’azione del governo, anche perché in dote ci sono gli 11 milioni di voti ricevuti. Ma ciò nasce anche dalla consapevolezza di dover far uscire M5s dallo stallo in cui è finito, per questo vuole definire una agenda in tempi brevi. Le prime indicazioni potrebbero arrivare proprio dalla conferenza stampa in programma questa sera dopo i risultati del voto che lo decreterà presidente M5s.

“Decreto Green Pass è incostituzionale”/ Magistrati: “contro norme Ue”

CONFERENZA STAMPA CONTE IN DIRETTA STREAMING VIDEO

Molto probabilmente la diretta della conferenza stampa di Giuseppe Conte sarà trasmessa in tv dai canali all-news come Sky Tg24, Rai News24 e Tgcom24. Di sicuro è garantita la diretta streaming video sui canali social dell’ex premier, in particolare su Facebook, dove l’appuntamento è fissato per le 22:40.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Conte (@giuseppeconte_ufficiale)

LEGGI ANCHE:

Francesco Boccia "Pd vuole obbligo vaccinale"/ "Terza dose vaccino? Scontata"

© RIPRODUZIONE RISERVATA