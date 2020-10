Conferenza stampa Giuseppe Conte/ Diretta video: nuovo Dpcm, chiusure e restrizioni

Il coronavirus torna a far paura e il Governo corre ai ripari. A spiegare come il premier Giuseppe Conte in conferenza stampa. Il presidente del Consiglio l’ha convocata già ieri, in una giornata che si è rivelata convulsa tra nuova impennata di contagi e indiscrezioni sul nuovo Dpcm: questi sono peraltro i temi che affronterà da Palazzo Chigi. Conte tornerà a parlare in conferenza stampa ai cittadini italiani per spiegare le misure decise dal Governo per arginare la diffusione del coronavirus nel nostro Paese. Sono state ore di incontri e riunioni, in particolare con il Comitato tecnico scientifico (Cts), Regioni ed enti locali per arrivare ad una linea univoca. Dopo le anticipazioni emerse nelle ultime ore, arriveranno indicazioni certe. La conferenza stampa potrà essere seguita in diretta tv, con i canali all-news pronti a trasmetterla ai telespettatori, ma sarà visibile anche in diretta streaming video, tramite i canali social del premier, a partire dalla sua pagina Facebook, passando per il canale istituzionale di Palazzo Chigi su YouTube.

CONFERENZA STAMPA CONTE: NUOVO DPCM, COSA CAMBIA

Il Governo si prepara, dunque, a varare ulteriori restrizioni per il contenimento della nuova ondata di coronavirus. In attesa della conferenza stampa del premier Giuseppe Conte, rispetto al Dpcm del 13 ottobre, le nuove misure potrebbero essere approvate già oggi ed entrare in vigore domani. Oltre al rafforzamento del lavoro agile, il cosiddetto smart working, tra le misure che il Governo ha studiato dovrebbe esserci anche il coprifuoco. L’ipotesi è di una chiusura di tutti i locali dalle 22 o dalle 23. Su questo ieri si è consumato uno scontro tra il Governo e le Regioni. Queste ultime hanno chiesto di reintrodurre la didattica a distanza, ma temporaneamente, per valutare l’evoluzione della curva epidemiologica. La soluzione potrebbe essere un compromesso, con la didattica mista e gli ingressi scaglionati, anche se il Comitato tecnico scientifico (Cts) la raccomanda almeno per le scuole superiori. Potrebbero chiudere invece palestre e piscine. A tal proposito, si prevedono restrizioni sugli sport di contatto dilettantistici. Ma le nuove misure, secondo le indiscrezioni emerse finora, non dovrebbero riguardare invece negozi di parrucchiere e centri estetici.



© RIPRODUZIONE RISERVATA