Conferenza stampa Giuseppe Conte/ Diretta video streaming: comunicazioni su Covid

Il premier Giuseppe Conte sta per intervenire in conferenza stampa dall’esterno di Palazzo Chigi. L’ipotesi è che il presidente del Consiglio parli per dare comunicazioni che presumibilmente dovrebbero riguardare l’emergenza coronavirus, visto che c’è stato oggi un balzo importante di casi come certificato dal nuovo bollettino diffuso dal Ministero della Salute. La conferenza stampa potrà essere seguita in diretta tv tramite i canali all news e in video streaming tramite i canali social di Conte e quello istituzionale di Palazzo Chigi su YouTube. C’è grande attesa per quanto riguarda le dichiarazioni del premier, in quanto potrebbe fornire importanti indicazioni in merito alle misure che il Governo intende adottare per arginare i contagi di coronavirus, che peraltro stanno aumentando sensibilmente negli ultimi giorni. Lo stesso Istituto superiore di sanità (Iss) nel consueto monitoraggio settimanale aveva riscontrato un graduale peggioramento dell’epidemia, quindi la necessità è di ricorrere ai ripari per evitare che la situazione peggiori come si è visto, ad esempio, in altri Paesi europei.

“SITUAZIONE DELICATA”

I nuovi positivi non erano mai stati così tanti dal 16 aprile, quando c’era il lockdown in Italia. In quel caso erano stati 3.786. “I numeri che arrivano ci dicono che siamo dentro una sfida enorme e che dobbiamo ragionare insieme su come affrontarla e vincerla. La situazione è seria e delicata”, l’avvertimento lanciato poco fa dal ministro della Salute Roberto Speranza, come riportato dal Corriere della Sera. Il contagio cresce, quindi deve salire la soglia di attenzione. “Sarebbe un’illusione pensare che nel contesto internazionale noi siamo fuori pericolo”, ha aggiunto il ministro, come riportato da Repubblica. Inoltre, ha sottolineato l’importanza della trasparenza: “La politica deve dire la verità e ieri in Parlamento l’ho detta, spiegando perché abbiamo chiesto la proroga dello stato di emergenza, perché i dati dicono che il contagio cresce ed è necessario alzare la soglia di attenzione”. E infatti dati del bollettino risulta che oggi i nuovi contagi da coronavirus in Italia sono 3.678, mille in più di ieri.



