Conferenza stampa incontro Centrodestra-Conte/ Diretta Salvini: proposte coronavirus

«Dopo la cordiale telefonata del Presidente Mattarella, è arrivata anche quella di Conte, che dopo le nostre sollecitazioni ha invitato le opposizioni di centrodestra stasera alle 19 a Palazzo Chigi per un confronto sulla situazione. Non ci mancano idee, consigli e proposte concrete da portare sui tavoli del governo!» ha scritto sui social il leader della Lega Matteo Salvini annunciando così l’incontro di questa sera con il Governo e con il Premier Conte in merito alle proposte attive del Centrodestra per contrastare l’emergenza coronavirus in Italia. A seguire come sempre sarà possibile seguire la diretta video della conferenza stampa sui principali canali all-news e in streaming Facebook sulla pagina della Lega (a questo indirizzo)

Riavvolgendo il nastro degli ultimi eventi, dopo l’uscita del Decreto 22 marzo tanto contestato da aziende e Confindustria e con le ultime dure strette anti-Covid-19, il Centrodestra era scattato in piedi in un primo momento rivendicando la scelta che già proponevano 10 giorni fa al Governo e in secondo luogo chiedendo con urgenza un vertice con il Capo dello Stato Sergio Mattarella per discutere del ruolo attivo che le opposizioni intendono proporre per superare la crisi economica e sociale. Qui trovate tutti i dettagli della telefonata che poi questa mattina si è tenuta tra Salvini e Mattarella, cui è seguita quella con il Premier Conte che ha convocato l’intero board del Cenrodestra a Palazzo Chigi per un tavolo attivo sulle misure di miglioramento al Decreto Cura Italia messo a punto negli scorsi giorni.

LE PROPOSTE DEL CENTRODESTRA

Secondo quanto riportato dallo stesso Salvini nelle diverse interviste rilasciate ieri sera e questa mattina a Rtl 102.5, la proposta della Lega è molteplice: «La nostra voglia è quella di collaborare, di metterci a disposizione perché la mancanza di dialogo porta confusione. Nel pieno dell’allarme in un Paese normale tutti sarebbero coinvolti intorno al tavolo della cabina di regia e tutti porterebbero le loro sensibilità. Mancano mascherine, camici, occhiali, è evidente che serva fare qualcosa di più ma qualcuno reputa di poter fare tutto da solo, è difficile poterlo fare in un momento normale, figurarsi in un momento eccezionale», spiega il leghista, ribadendo come le proposte della Lega si articoleranno in 5 punti (Protezione del lavoro, interventi a tutela delle imprese, sostegno al reddito di chi non è garantito, anno bianco fiscale e sostegno agli enti locali).

Per Giorgia Meloni bisogna chiedere immediatamente al Premier Conte «risposte concrete alle famiglie, alle imprese e ai lavoratori italiani, che vivono un momento estremamente difficile». Non solo, la leader di FdI – che sarà presente all’incontro di stasera e alla successiva conferenza stampa assieme a Salvini e Tajani – ribadisce «A prescindere dal merito, limitazioni così gravi della libertà personale non possono essere prese senza coinvolgere il Parlamento pienamente. Qui si rischia una deriva autoritaria». Per il n.2 di Forza Italia, sentito Berlusconi, la proposta che presenterà al Governo riguarda proposte economiche nel merito per migliorare il testo del “Cura Italia”, ma non solo: «serve l’esercito al Sud per impedire l’invasione del coronavirus anche in quelle aree».



