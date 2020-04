Conferenza stampa Iss/ Diretta video 10 aprile: bollettino epidemiologico coronavirus

Nuovi aggiornamenti sull’andamento epidemiologico del Coronavirus in Italia. Oggi è in programma una nuova conferenza stampa all’Istituto superiore di sanità per analizzare la situazione e fornire gli aggiornamenti tecnico-scientifici relativi al Covid-19. L’appuntamento è fissato alle ore 12 di oggi, venerdì 10 aprile, alla presenza del professor Silvio Brusaferro, presidente dell’Iss, e del professor Franco Locatelli. Probabile che venga trasmesso in diretta streaming video sui canali social del Ministero della Salute. Ieri ha fatto discutere il report sulle Rsa, nello specifico sui decessi che sono avvenuti all’interno di queste strutture, partendo dal 1° febbraio con l’analisi. Dalla ricerca è emerso che oltre un terzo dei morti nelle Rsa è per il Covid-19. «Noi vediamo molti focolai nelle Rsa e abbiamo una sottostima dei numeri dei decessi, è inutile negarlo: questo deriva dal fatto che in alcuni casi non viene fatto il tampone», ha dichiarato Giovanni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell’Iss. Vengono chiesti quindi interventi di urgenza per arginare questo fenomeno.

BOLLETTINO CORONAVIRUS ISS: LOCATELLI SU TEST SIEROLOGICO

Il professor Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità, ieri nella conferenza stampa della Protezione civile si è soffermato sui test sierologici. Nello specifico, ha spiegato come funzioneranno. Il test sierologico prescelto dovrà essere applicabile in tutta Italia con la collaborazione delle Regioni e ovviamente di rapida esecuzione. Locatelli non ha specificato a quante persone verrà applicato, ma si tratterà di un campione statistico determinato dall’Istat e diviso in sei fasce di età, selezionando solo alcune professioni. «Verrà scelto un test sierologico connotato da elevata sensibilità, elevata specificità, larga applicabilità su tutto il territorio nazionale perché sarà uno studio su tutto il territorio con un larghissimo coinvolgimento di tutte le regioni, sul cui contributo molto contiamo», ha dichiarato il professor Locatelli. Poi ha evidenziato l’importanza della rapidità dell’esame, fondamentale «per processare un numero di campioni nell’unità di tempo e condurre a termine questa valutazione sul tasso di sieroprevalenza in tempi brevi».

IL BOLLETTINO ISS DEL 3 APRILE 2020





