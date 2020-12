Conferenza stampa Iss, diretta video/ Analisi Covid 15 dicembre: “Natale in lockdown”

Come ogni martedì l’Istituto Superiore di Sanità convoca la settimanale conferenza stampa in diretta video streaming sul canale YouTube del Ministero della Salute (dalle ore 16 in poi, ndr) per l’analisi epidemiologica del 15 dicembre: sono questi giorni decisivi per capire le prossime stringenti misure di Natale, con gli scienziati del Cts e dell’Iss che sia ieri che oggi si ritrovano per discutere del piano da consegnare al Governo entro stasera, al massimo domani. Dopo l’accelerata di proclami d’allarme da parte dell’esecutivo e dal Comitato Tecnico Scientifico – e dopo il lockdown annunciato dalla Germania – anche il Premier Conte si sarebbe convinto a fare dietrofront ai suoi stessi decreti sul Natale approvati solo 2 settimane fa e che già contenevano norme più stringenti delle “fasce di colore” per i giorni di Natale, Capodanno ed Epifania. «La mia opinione è chiara: le nuove misure ci possono aiutare soprattutto nelle settimane delle vacanze di Natale ad evitare una terza ondata a scongiurare una nuova recrudescenza», ha spiegato ieri sera il Ministro della Salute Roberto Speranza nell’intervista al Tg3.

RICCIARDI: “NATALE IN LOCKDOWN”

Nella conferenza stampa odierna i vertici dell’Iss saranno ovviamente interpellati sui dati che sottendono queste potenziali nuove misure stringenti, con la concreta possibilità che si possa tornare in lockdown (o in zona arancione “rafforzata”) dal 24 dicembre al 6 gennaio prossimi. In particolare, si cercherà di capire come mai dietro alle scelte di gestione pandemica si è sempre appellati ai famosi 21 parametri del piano Iss, eppure ora con aggiornamenti epidemiologici non “drammatici” si arriva comunque ad ipotizzare una zona rossa nazionale. «Chiudere tutto sul modello di quanto sta avvenendo in Germania dal prossimo weekend? Se continua così assolutamente sì, quando si fanno solo le raccomandazioni – spiega Walter Ricciardi, consigliere del Ministro Speranza – le persone fanno tutto quello che è consentito, e questo riduce il contagio soltanto del 3%. Con questo tasso non riusciremo mai, non solo ad appiattire la curva epidemica, ma a diminuirla. Invece il lockdown riduce del 15%, e con altri interventi si arriva a dimezzare i contagi». Nel vertice col Governo ieri il Presidente Iss Silvio Brusaferro ha sottolineato come la soglia per pensare alla ripartenza post-seconda ondata è con contagi tra i 5mila e i 10mila (ieri erano 12mila, ndr), mentre il Presidente Css Franco Locatelli ha aggiunto come l’Rt nazionale debba rimanere allo 0,5 (oggi siamo allo 0,8) per considerarsi “fuori pericolo” di una potenziale prossima terza ondata.



