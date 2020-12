Conferenza stampa Iss, diretta video/ Analisi morti-epidemia “Covid fino a metà 2022”

Si rinnova in questo primo martedì del mese l’appuntamento con la conferenza stampa dell’Istituto Superiore di Sanità in diretta video streaming sul canale YouTube del Ministero della Salute: il Presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, e il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza si riuniscono con i giornalisti presenti per la nuova analisi della situazione epidemiologica. Solo 7 giorni fa nel precedente appuntamento con l’Istituto Superiore di Sanità, i membri del Cts avvertivano da un lato della diminuzione della curva di contagio, ma dall’altro ribadivano come «le conseguenze del Covid possono essere ancora molto dannose e durevoli nel tempo». Sabato scorso il nuovo monitoraggio settimanale ha presentato un indice Rt a 1,08 dunque in metto miglioramento rispetto solo a due settimane fa: «Decrescita in tutta Europa e anche in Italia – le parole di Brusaferro in apertura di conferenza stampa – nel nostro Paese la curva sta decrescendo sia per i casi sintomatici che per i positivi. Ma la situazione è un po’ a metà ci sono delle Regioni dove negli ultimi 15 giorni c’è una decrescita, e alcune che invece mostrano una crescita. Abbiamo ancora un’incidenza piuttosto elevata, 321 casi per 100mila nei 7 giorni». E infine ieri lo stesso Brusaferro in collegamento con il forum Ansa ha avvertito come la pandemia da Covid non potrà definirsi conclusa in meno di un anno e mezzo ancora.

L’ANALISI ISS SUI MORTI PER COVID

«L’epidemia è uno stress che non è stato puntiforme, come un terremoto o un’alluvione, è uno stress che si prolunga per oltre un anno e ci accompagnerà per un anno e mezzo circa, e stiamo mettendo in atto strategie di adattamento che lasceranno il segno in futuro, alcune probabilmente in maniera permanente», ha spiegato ieri il Presidente Iss. In vista della nuova conferenza stampa sull’analisi epidemiologica – e in attesa anche del prossimo Dpcm che sarà licenziato entro il 4 dicembre prossimo – la linea di Governo e Cts sembra ancora orientata alla prudenza e all’estrema volontà di impedire allentamenti alle misure anti-Covid fino al 10-15 gennaio prossimo. «Evitare gli spostamenti tra regioni e mantenere il limite delle ore 22 per la circolazione sono due punti centrali e imprescindibili del modello di sicurezza che stiamo costruendo insieme. Difendiamo insieme l’impostazione e evitiamo deroghe perché potrebbero minare la tenuta stessa dell’impianto», ha spiegato poco fa il Ministro Boccia intervenendo al vertice tra Governo e Regioni sul nuovo Dpcm. In conferenza stampa oggi l’Iss informerà anche dell’ultimo report sulla Sorveglianza integrata Covid-19: «negli ultimi trenta giorni in Italia sono stati registrati 800.953 casi di infezione da Covid, tra cui 22.712 tra gli operatori sanitari, e nello stesso periodo si sono contati 12.904 deceduti e 304.531 guariti». Età media dei contagi è 48 anni, mentre nel monitoraggio realizzato dal ministero della Salute e dal Dipartimento di Epidemiologia della Regione Lazio si segnala un’impennata di mortalità nelle città del Nord in questa seconda ondata con cifre di media sul 75% in più rispetto alla consueta mortalità giornaliera di novembre. Torino (+111%), Genova (+96%) e Milano (+83%) ma anche il Centro-Sud vede aumenti attorno al 46% di media.



