Conferenza stampa Iss diretta video/ Monitoraggio 31 dicembre: indice Rt e dati Covid

Il nuovo report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) sul monitoraggio settimanale illustrerà nella conferenza stampa quelli che saranno i dati sulla diffusione dell’epidemia da Covid-19 in Italia. L’Indice Rt, dalle prime anticipazioni che sono state divulgate, risulta ancora in aumento: al momento sono tre le Regioni (Veneto 1,07, Liguria 1,07, Calabria 1,09) con un indice di trasmissione Rt maggiore di 1, compatibile con uno scenario di tipo 2 (secondo la definizione: trasmissibilità sostenuta e diffusa ma gestibile dal sistema sanitario nel breve e medio periodo). Si cono poi altre tre Regioni (Basilicata 1,09 Lombardia 1 e Puglia 1) che oltrepassano l’Rt 1 nel valore medio, altre tre sono alla soglia (Emilia Romagna 0,98, Friuli Venezia Giulia 0,96 e Marche 0,99).

6 regioni oltre l’indice Rt 1 portano l’indice Rt nazionale a 0,93, dunque sotto quota 1 ma per la terza settimana consecutiva in crescita, dopo aver toccato quota 0,80. Dati minimamente incoraggianti per quanto riguarda i ricoveri nelle strutture ospedaliere e sanitarie: i ricoverati in terapia intensiva sono in lieve calo nell’ultima settimana, passando da 2.731 (dato del 21/12/2020) a 2.565 (dato del 28/12/2020); in generale i ricoverati in normali reparti ospedalieri da Covid-19 sono calati negli ultimi sette giorni dalla quota di 25.145 (dato del 21/12/2020) a 23.932 (dato del 28/12/2020). (agg. di Fabio Belli)

ISS, MONITORAGGIO 31 DICEMBRE: 84MILA MORTI IN PIU’ IN ITALIA

Oggi verrà presentato il nuovo report dell’Istituto superiore di sanità (Iss) sul monitoraggio settimanale, con la consueta conferenza stampa. Al momento non è noto l’orario in cui si terrà l’appuntamento, che comunque verrà trasmesso in diretta tv sui canali all-news e in video streaming sul canale YouTube ufficiale del Ministero della Salute. Stando a quanto anticipato dal Corriere della Sera, non dovrebbe esserci spazio per la colorazione delle Regioni, che resteranno in zona rossa da oggi fino all’Epifania, ad eccezione del 4 gennaio, quando invece l’Italia sarà in zona arancione. Quella che verrà fornita oggi dall’Istituto superiore di sanità sarà, dunque, la consueta “fotografia” aggiornata del contagio di coronavirus in Italia grazie al monitoraggio costante che viene condotto.

Ieri però è stato pubblicato un report in cui l’Iss ha collaborato con l’Istat che scatta una fotografia ben più ampia, quella sull’impatto del Covid sulla mortalità in Italia. Un modo per comprenderlo è vedere il numero dei morti in un periodo e confrontarlo con il dato degli anni precedenti. Il periodo di osservazione è stato febbraio-novembre 2020. Il risultato è che in Italia ci sono stati 84mila morti in più rispetto alla media degli anni 2015 e 2019. «Il rapporto, in continuità con le edizioni precedenti, analizza i dati sull’eccesso di mortalità in Italia in relazione ai 5 anni precedenti contribuendo così a meglio comprendere l’impatto della pandemia SARS-CoV-2 nel Paese ed il suo peso rispetto alle altre cause di morte», il commento di Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità.

ISS, MONITORAGGIO 31 DICEMBRE: INDICE RT E VACCINO COVID

La conferenza stampa di oggi dell’Istituto superiore di sanità (Iss) rappresenta un’occasione per capire il nuovo indice Rt (l’ultimo è quello di 0,90) e quanto sia attendibile il monitoraggio di quest’ultima settimana, considerando le difficoltà emerse durante le feste di Natale. Il nostro Paese, che era arrivato ad eseguire oltre 200mila tamponi al giorno, ora ne sta processando sempre meno tamponi, salvo qualche picco diventato ormai eccezionale. Le festività potrebbero aver inciso, ma ciò potrebbe essere il sintomo di qualche difficoltà. Con il monitoraggio settimanale sarà possibile anche comprendere la situazione all’interno degli ospedali. Stando a quanto riferito dall’Agenzia nazionale per i Servizi sanitari regionali (Agenas), dai dati relativi a martedì 28 dicembre emerge che i posti nelle terapie intensive occupati dai pazienti affetti da Covid sono il 30% di quelli disponibili, quindi si attestano proprio in corrispondenza della soglia di allerta, non superandola però rispetto invece a quanto accaduto nelle settimane scorse. In calo, invece, i posti letto occupati dai pazienti Covid nei reparti ospedalieri: si attestano al 37%, sotto la soglia di allerta del 40%. Un calo registrato già dalla scorsa settimana. Ma la conferenza stampa dell’Iss sarà anche l’occasione per fare il punto della situazione sulla campagna di vaccinazione di massa, con il vaccino Pfizer-BioNTech che ha “aperto le danze” in attesa che l’Agenzia europea per il farmaco (Ema) approvi anche quello di AstraZeneca-Oxford.



