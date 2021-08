Conferenza stampa Leo Messi/ Streaming video diretta tv: addio al Barcellona

CONFERENZA STAMPA DI LEO MESSI AL CAMP NOU!

Oggi, domenica 8 agosto 2021, Leo Messi darà l’addio al Barcellona in una conferenza stampa convocata alle ore 12.00 al Camp Nou, che è stato la casa calcistica di Leo Messi praticamente per una vita intera. Utilizzare l’espressione “mezzogiorno di fuoco” è banale ma inevitabile, perché l’addio tra Leo Messi e il Barcellona sarà un evento epocale per l’intero calcio mondiale, la fine di una storia che sembrava eterna e che resterà comunque per sempre nella memoria di tutti. La conferenza stampa di Leo Messi dovrebbe essere l’ultimo atto catalano della Pulce, che infatti non appare tra i convocati per il Trofeo Gamper che questa sera stessa il Barcellona giocherà contro la Juventus di Cristiano Ronaldo, lo storico rivale di Leo Messi. L’argentino, finora sempre fedele al Barcellona, seguirà l’esempio di CR7 e si confronterà con una nuova esperienza, che sarà al Paris Saint Germain: si parla di una presentazione sfarzosa, che potrebbe avere luogo sotto la Torre Eiffel. Staremo a vedere, oggi è il giorno dell’addio e si pensa più al passato che al futuro: la conferenza stampa di Leo Messi sarà il saluto dell’argentino alla sua maglia numero 10 blaugrana, un binomio che sembrava eterno.

CONFERENZA STAMPA LEO MESSI STREAMING VIDEO DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Il Barcellona dovrebbe omaggiare la conferenza stampa d’addio di Leo Messi trasmettendola in diretta streaming video tramite canali e profili social, mentre sicuramente le emittenti sportive di tutto il mondo si collegheranno in diretta tv per seguire questo evento che segna una pagina di storia del calcio.

LEO MESSI: L’ADDIO AL BARCELLONA

La conferenza stampa di Leo Messi sancirà dunque l’epocale addio di Messi al Barcellona. L’estate 2021 porta dunque prime volte fondamentali nella carriera del numero 10 argentino: a luglio finalmente una grande vittoria in Nazionale con il trionfo dell’Argentina in Coppa America, vincendo la finale contro il Brasile al Maracana di Rio de Janeiro (cosa chiedere di meglio?); ora l’addio al Barcellona, che sancisce l’epilogo di una storia durata 21 anni, considerando anche il periodo vissuto nelle giovanili del Barcellona dalla Pulce, che si trasferì dall’Argentina all’età di soli 13 anni. I numeri sono freddi per descrivere la carriera di un genio come Leo Messi, ma sono necessari: 778 presenze in prima squadra (senza contrare quelle con il Barcellona B e il Barcellona C) con 672 gol e addirittura 35 trofei vinti, cioè dieci Liga, quattro Champions League, otto Supercoppe di Spagna, sette Coppe del Re, tre Supercoppe Europee e altrettanti Mondiali per Club. Una storia leggendaria ma che finisce in modo ben poco romantico, con i problemi economici del Barcellona, i vincoli del fair-play finanziario Uefa – per i catalani, non per i parigini – e la faraonica offerta del Psg che porteranno Leo Messi dalla Rambla di Barcellona alla Torre Eiffel, nuovo simbolo della Parigi calcistica.

