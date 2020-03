Conferenza stampa Lombardia/ Diretta video Gallera: bollettino 23 marzo Coronavirus

Quella di oggi è una giornata importante, perché potrebbero arrivare segnali importanti dalla Regione Lombardia sulla diffusione del Coronavirus. Il bollettino dell’assessore al Welfare Giulio Gallera è atteso perché c’è la necessità di capire se questo sarà il secondo giorno di rallentamento dei casi e dei morti. «Bisogna aspettare che il trend si consolidi, ma soprattutto bisogna ancora mantenere strette le maglie delle norme anti-contagio», ha dichiarato Gallera in diretta a Uno Mattina. Ieri infatti i dati sulla diffusione del Coronavirus in Lombardia hanno segnato una lieve inversione: i morti sono arrivati a quota 3.456, con un aumento in 24 ore di 361 casi, mentre il balzo precedente era stato di 546 morti. I contagiati sono diventati 27.206: in questo caso l’incremento è stato di 1.691 persone, mentre il giorno precedente di 3.251. «La zona di Milano, che negli ultimi giorni era cresciuta in modo esponenziale, ieri era cresciuta ma leggermente meno rispetto al giorno prima: confidiamo che questo sia il frutto della responsabilità dei cittadini».

Clicca qui per seguire in diretta la conferenza stampa di Gallera.

CORONAVIRUS, BOLLETTINO LOMBARDIA: TREND E CAOS ORDINANZA

Due giorni non sono sufficienti per fare già valutazioni su un’inversione del trend, ma nella Regione Lombardia c’è la speranza che comunque questo sia il secondo giorno di rallentamento. «Abbiamo le zone più martoriate oggi che sono Bergamo e Brescia, dove ancora contiamo tanti contagi, un grandissimo sovraffollamento dei pronto soccorso; Cremona, Crema, ancora sono molto forti», ha dichiarato l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera a Uno Mattina. Nel pomeriggio è prevista la consueta conferenza stampa, col bollettino aggiornato per la Regione Lombardia. Potrete seguirlo in diretta streaming video, attraverso il canale Facebook di Lombardia Notizie Online o il canale YouTube della Regione Lombardia. Di solito, il punto stampa si tiene tra le 17.30 e le 18.00, prima di quello della Protezione Civile. E sarà interessante capire se verrà affrontata la questione dell’ordinanza, che è più restrittiva del decreto emesso dal Governo. «Quello che vale in Regione Lombardia è ciò che è stato approvato dalla Regione», ha dichiarato Gallera. Ma la questione resta aperta.

VIDEO BOLLETTINO LOMBARDIA 22 MARZO 2020





