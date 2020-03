Conferenza stampa Lombardia/ Diretta video Gallera: bollettino Coronavirus 18 marzo

L’emergenza Coronavirus in Lombardia potrebbe spingere a nuove misure, ancor più restrittive. L’avvertimento è dell’assessore al Welfare Giulio Gallera, che oggi è atteso in conferenza stampa per un nuovo bollettino sulla situazione della Regione Lombardia. Sarà fondamentale per fare il punto della situazione in una fase in cui non è stato ancora raggiunto il picco. La conferenza stampa si tiene solitamente tra le 17 e le 17.30, quindi prima del punto stampa della Protezione civile, e viene trasmessa in diretta streaming video sui canali social della Regione Lombardia. Oltre alla pagina social regionale, c’è quella di Lombardia Notizie Online, ma in alcuni casi il bollettino viene aggiornato anche sul canale YouTube o sul sito ufficiale della Regione. Gli ultimi numeri comunque sono indicativi. I casi positivi sono arrivati a 16.220, mentre il numero degli ospedalizzati è di 6953, quindi c’è stato un incremento di 782 persone ricoverate. I pazienti in terapia intensiva sono 879 (+56), mentre cresce pure il numero dei decessi: 1640, quindi ci sono stati 220 nelle precedenti 24 ore.

BOLLETTINO LOMBARDIA: SITUAZIONE CRITICA A BERGAMO E BRESCIA

La situazione è critica nella Regione Lombardia anche dal punto di vista della gestione dell’emergenza Coronavirus. C’è la corsa contro il tempo per rendere operativo il prima possibile il nuovo ospedale in Fiera Milano. Ma oggi sarà attivato a Bergamo un ospedale da campo. Invece un altro sarà allestito a Cremona da una delegazione di Cina e Usa. «La situazione da noi, periferia di Brescia, è drammatica, non sappiamo dove portare i pazienti, gli ospedali stanno facendo di tutto, ma oltre un certo numero non possono assistere. Ci sono file di ore davanti agli ospedali». Questa la denuncia di Luca Cavallera, responsabile sanitario Gruppo volontari del Garda, ai microfoni di Radio 24. «Lasciamo la gente a casa, la portiamo in ospedale solo se in situazione disperata. Non possiamo portare tutti in ospedale. Brescia è a limite e le cosa stanno peggiorando, non migliorando». A Bergamo c’è invece la speranza che la gestione dell’emergenza migliori con l’attivazione dell’ospedale da campo degli Alpini che, in contemporanea con il progetto per i posti di terapia intensiva alla Fiera di Milano, può dare un beneficio a Bergamo e a tutta la regione.





