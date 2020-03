Conferenza stampa Lombardia/ Diretta video Gallera: bollettino Coronavirus 19 marzo

Strage da Coronavirus nella Regione Lombardia. La morsa del Covid-19 non si allenta e il bollettino ufficiale è impressionante. Il numero dei morti è salito a 1.959, solo ieri ne sono stati registrati 319 in più. Oggi si attendono aggiornamenti dall’assessore al Welfare Giulio Gallera, che terrà come ormai accade di consueto una conferenza stampa per fare il punto della situazione. L’appuntamento è solitamente fissato tra le 17 e le 17:30, solitamente sempre prima del punto stampa che si tiene a Roma dalla Protezione civile. La conferenza stampa col bollettino della Regione Lombardia potrà essere seguita in diretta video streaming sui canali social ufficiali: c’è la pagina Facebook Lombardia Notizie Online e il canale YouTube, anche se in alcune occasioni è stata trasmessa anche sul sito regionale ufficiale. Le indicazioni di oggi, giovedì 19 marzo 2020, saranno dunque importanti per capire l’evoluzione dell’epidemia Coronavirus e a che punto è la curva, visto che da giorni si parla di un picco possibile nel weekend.

BOLLETTINO LOMBARDIA “I NUMERI CONTINUANO A ESSERE ALTI”

Per il sindaco di Bergamo, una delle città più colpite dal Coronavirus nella Regione Lombardia, potrebbe esserci una discrepanza tra numeri ufficiali e “reali”. «Ci sono migliaia di contagiati fantasma». I numeri quindi non tengono conto, secondo Giorgio Gori, «di tutte le vittime che non riescono a essere ricoverate in ospedale e muoiono a casa, senza che sia stato fato loro il tampone». Il governatore Attilio Fontana, intervenuto ieri prima del bollettino di Gallera in conferenza stampa dalla sede Regione Lombardia, aveva lanciato l’allarme sulla tenuta del sistema sanitario. «Purtroppo i numeri del contagio non si riducono, continuano a essere alti. Fra poco non saremo più nelle condizioni di dare una risposta a chi si ammala. I nostro ospedali sono allo stremo. I posti in rianimazione non basteranno, siamo nel pieno dell’epidemia». Ieri i numeri erano in calo ma, come spiegato dallo stesso assessore Gallera, l’andamento del Coronavirus va letto su scala settimanale. Una cosa è certa: la Lombardia è in emergenza. Per questo sono atterrati a Malpensa ieri i primi sette medici e tre infermieri da Shanghai. Oggi sono attesi altri trenta dottori e 75 operatori sanitari che sono diretti a Bergamo.

