Conferenza stampa Macron, coronavirus Francia/ Diretta video: messaggio alla nazione

Coronavirus Francia, in programma alle ore 20.00 una conferenza stampa di Emmanuel Macron: il presidente parlerà alla nazione e farà il punto sull’emergenza Covid-19. Come vi abbiamo raccontato, il bilancio attuale è di 127 morti e oltre 5400 casi di contagio: secondo quanto filtra dall’Eliseo, si attendono nuovi annunci di drastiche restrizioni visto il quadro allarmante. L’epidemia dilaga e sono stati registrati i primi affollamenti negli ospedali. Secondo quanto riporta Huffington Post, il leader di En Marche dovrebbe annunciare misure ancor più aspre che in Italia: 45 giorni a casa e coprifuoco dalle ore 18.00. Una presa di posizione netta dopo le vibranti critiche giunte per la scelta di mantenere comunque il primo turno delle comunali. Ora, dopo aver partecipato al Consiglio di Difesa, si appresta ad annunciare al Paese nuove misure e sicuramente ci saranno delle disposizioni ancor più stringenti rispetto alle attuali.

CORONAVIRUS FRANCIA, LA CONFERENZA STAMPA DI MACRON

La situazione a livello europeo è rovente ed anche la Borsa francese sta risentendo fortemente dell’emergenza: la Borsa di Parigi ha fatto fronte ad un lunedì nero, in perdita del 10,56%. Ma a tenere banco in Francia è soprattutto la gestione della situazione da parte del Governo, con Macron pronto a tornare sui suoi passi per annunciare lockdown pressoché totale. Sono almeno 15, secondo Le Parisien, i deputati contagiati: ieri Guy Teissier e Sylvie Charriere hanno annunciato di essere risultati positivi al coronavirus. Il Covid-19 si è dunque abbattuta sull’Assemblea transalpina, anche se il numero dei casi potrebbe salire nel corso delle prossime ore: solo pochi parlamentari hanno effettuato i test di screening. E un funzionario LREM ha confermato: «Abbiamo diversi casi di deputati con sintomi che non si sono sottoposti a screening». Numerosi, inoltre, i casi registrati tra le forze dell’ordine: almeno 625 agenti di polizia e 350 gendarmi sono in isolamento. Attese novità nel corso delle prossime ore, la conferenza stampa di Emmanuel Macron ci aiuterà a fare chiarezza.





