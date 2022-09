Conferenza stampa Matteo Salvini/ Diretta streaming video: leader Lega commenta elezioni

DIRETTA CONFERENZA STAMPA MATTEO SALVINI: IL LEADER DEL CARROCCIO SOTTO PROCESSO…

La conferenza stampa di Matteo Salvini, leader della Lega, è in programma alle 11 di oggi, lunedì 26 settembre 2022, all’indomani della tornata elettorale che ha visto il suo partito raccogliere un risultato ben al di sotto delle aspettative iniziali. Un esito fin qui non commentato dal diretto interessato, che non ha ancora fatto sentire la propria voce in relazione all’8,86% ottenuto alla Camera e all’8,95% centrato al Senato. Indubbiamente, sono numeri deludenti, se si considera non solo il fatto che non è stata raggiunta neppure la doppia cifra, ma che il Movimento Cinque Stelle è riuscito a operare il sorpasso ai danni del Carroccio, scalzandolo dall’ideale podio dei partiti più apprezzati d’Italia.

Lega, eletti Elezioni 2022/ Risultati seggi Camera e Senato: nomi e preferenze

L’unico commento relativo alla débâcle della Lega da parte dei suoi esponenti è pervenuto da parte di Claudio Borghi su Twitter: “Noi come partito siamo andati come vedete. Ci sarà modo di analizzare il come e il perché. Il Centrodestra vince, governerà e noi ci saremo. In Toscana si prospettano alcuni risultati clamorosi agli uninominali”. Salvini, invece, si è limitato a ringraziare gli elettori per la vittoria del Centrodestra, senza dedicare nemmeno una frase alla percentuale ottenuta dal suo partito.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Salvini: Quota 41 sostenuta anche dai sindacati

CONFERENZA STAMPA MATTEO SALVINI, DIRETTA STREAMING VIDEO: LA LEGA HA PERSO LA METÀ DEI VOTI PERCENTUALI

Indubbiamente, c’è grande attesa per la conferenza stampa di Matteo Salvini, poiché la Lega è al centro di un clamoroso paradosso: siederà tra i vincitori, ma rispetto a quattro anni fa ha perso quasi la metà dei voti percentuali. E dire che ieri mattina, al seggio di via Martinetti, Salvini si era detto ottimista: “Conto che la Lega sia la forza parlamentare sul podio, prima seconda o terza al massimo. Da domani basta chiacchiere e dagli impegni si passa ai fatti, noi abbiamo le idee chiare. Quando gli italiani votano, il voto è sacro”.

Salvini vs von der Leyen/ "Sue parole disgustose: scuse immediate o dimissioni"

Alle 11 di oggi, Matteo Salvini parlerà ai giornalisti e soltanto allora si potrà comprendere quale direzione potrà seguire la Lega e quale futuro si prospetta per il partito.

DIRETTA STREAMING VIDEO CONFERENZA STAMPA MATTEO SALVINI: COME SEGUIRLA?

La diretta streaming video della conferenza stampa di Matteo Salvini in programma alle ore 11 potrà essere seguita come sempre attraverso i vari canali all news, ma soprattutto attraverso la pagina Facebook ufficiale della Lega, che, garantisce in ogni occasione la trasmissione live degli interventi ufficiali del suo segretario, chiamato quest’oggi a parlare nel giorno più difficile da quando è al timone del Carroccio.

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA DI MATTEO SALVINI SULLA PAGINA FACEBOOK DELLA LEGA











© RIPRODUZIONE RISERVATA