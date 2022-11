Conferenza stampa Meloni, diretta video/ Temi: Dl Aiuti 4, bollette, caos migranti

LA CONFERENZA STAMPA MELONI-GIORGETTI: INFO DIRETTA VIDEO STREAMING

Per commentare l’esito del Consiglio dei Ministri numero 4 del Governo è stata convocata stamane per le ore 10 la conferenza stampa in diretta video streaming da Palazzo Chigi alla presenza del Premier Giorgia Meloni e del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti: sarà possibile seguire come sempre l’intervento della Premier tramite la diretta video streaming del canale YouTube di Palazzo Chigi. Al centro della conferenza stampa, tra i temi principali in oggetto, quanto approvato ieri sera in CdM: il Decreto Aiuti quater, in primo luogo, e le varie norme che entreranno poi nella prossima Manovra di Bilancio 2023.

Sono in tutto 9,3 miliardi “scovati” nell’ultima Nadef per il Dl Aiuti quater, l’ultimo provvedimento (il primo del Governo Meloni) dell’anno con le misure prorogate per sconti/tagli alle bollette di famiglie e imprese. All’interno della bozza approvata poi in Consiglio dei Ministri – iniziato in ritardo per il viaggio a Ciampino della Premier Meloni ad accogliere l’arrivo di Alessia Piperno, oggi scarcerata dall’Iran – si trovano però non solo le misure contro il caro-bollette prorogate fino al 31 dicembre 2022: Premi aziendali esentasse a 3mila euro; Superbonus che scende dal 110% al 90% nel 2023; tetto al contante da 2mila a 5mila euro; sblocca-trivelle per estrazione del gas (qui tutti i punti del Decreto spiegati nel dettaglio, ndr).

I POSSIBILI TEMI DELLA CONFERENZA STAMPA MELONI: DL AIUTI 4, MIGRANTI, MANOVRA

Non di solo Decreto Aiuti quater tratterà però oggi la conferenza stampa della Premier Giorgia Meloni: con l’aiuto del Ministro Giorgetti, la titolare del Governo inizierà a gettare le basi per la prossima Manovra di Bilancio, per la quale sono stati sbloccati 21 miliardi ad uso quasi esclusivo sul fronte energia (30 miliardi in tutto per la Finanziaria da presentare entro le prossime 3 settimane). Inevitabile però, oltre ai temi economici ed energetici, diverse domande che potrebbero convergere sulla situazione dell’emergenza migranti: non solo il tema degli sbarchi di queste ultime settimane, con le situazioni normative contestate dalle navi Ong arrivate nel nostro Paese.

Sul tavolo di Palazzo Chigi pesa in queste ore lo scontro diplomatico con la Francia, scaturito dalla vicenda della nave Ocean Viking: dopo l’accordo informale raggiunto tra Meloni e Macron durante la recente COP27, da Parigi non hanno gradito la soddisfazione del Governo italiano per la scelta della Francia di accogliere la nave della Ong SOS Mediterranee (a cui si aggiunge la tensione in patria contro l’Eliseo per un tema molto sentito come quello dell’immigrazione irregolare). La Francia ha infatti attaccato pesantemente l’esecutivo italiano, «deplorando l’atteggiamento sul tema migranti» e sospendendo l’accordo sul ricollocamento europeo dei migranti con effetto immediato, compresa l’accoglienza prevista di 3.500 rifugiati attualmente in Italia. Inevitabili dunque le domande sul tema che verranno poste alla Premio Meloni in conferenza stampa, sempre che la stessa Presidente non decida di lasciare un commento fin dall’inizio del suo intervento.













