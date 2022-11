Conferenza stampa Meloni-Giorgetti, diretta video/ I temi: Manovra 2023, migranti e…

MANOVRA 2023, CONFERENZA STAMPA MELONI E GIORGETTI: INFO DIRETTA VIDEO

Verrà presentata oggi in conferenza stampa da Palazzo Chigi la Manovra di Bilancio 2023 varata nella notte in Consiglio dei Ministri: come già preannunciato dalla Premier Giorgia Meloni, tutti i punti della Finanziaria verranno presentati alla nazione per illustrare gli interventi di spesa sul caro energia, le pensioni, il fisco, li lavoro, le agevolazioni, assegno familiare e Reddito di Cittadinanza. La Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, terrà alle ore 10, presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, la conferenza stampa con il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti in merito al disegno di legge di bilancio per il 2023 e agli ulteriori provvedimenti all’ordine del giorno del Consiglio dei Ministri di ieri sera. Sarà possibile seguirla in diretta video streaming sul canale YouTube di Palazzo Chigi.

«Siamo al lavoro su una legge finanziaria attenta a famiglie e imprese, con particolare attenzione ai redditi bassi. Un provvedimento per fronteggiare il caro bollette e sostenere milioni di cittadini in questo periodo difficile e delicato: queste sono le nostre priorità»: lo aveva annunciato sui social sabato 19 novembre la Presidente del Consiglio anticipando per la giornata di lunedì il decisivo Consiglio dei Ministri su tutti i temi relativi al provvedimento più importante di un Governo in carica, ovvero la Manovra di Bilancio per l’anno successivo.

MELONI-GIORGETTI, TEMI CONFERENZA STAMPA: MANOVRA, MIGRANTI E GUERRA

Una Manovra 2023 da ben 32 miliardi di euro, di cui 21 (almeno) dedicati unicamente al tema energia tra sconti su benzina, riscaldamenti e forniture gas/luce per famiglie e imprese: il resto della spesa, che a breve nella diretta della conferenza stampa Meloni e Giorgetti proveranno ad illustrare, è dedicato alle spese correnti e alla gestione dei punti delicati come Fisco, sconto Iva, Pensioni, Reddito di Cittadinanza e bonus vari. Ieri sera oltre al disegno di legge di Bilancio sul tavolo del Consiglio dei ministri è giunto anche un decreto fiscale collegato: prevalso così l’orientamento di replicare lo schema classico della Manovra con le misure fiscali – che portano anche copertura alla legge di bilancio – contenute in un decreto ad hoc.

La conferenza stampa sarà dunque l’occasione di vedere spiegati nel dettaglio tutti gli interventi di bilancio e le novità sul fronte aiuti contro il caro bollette, ma non solo: con la Premier Meloni si affronteranno anche tutti gli altri temi caldi del momento politico, a cominciare dall’emergenza migranti (con il recente piano preparato dalla Commissione Europea presentato dopo segnalazione proprio dell’Italia), dalle conseguenze dirette e indirette della guerra in Ucraina, ma anche la rivisitazione dei bonus edilizi e il restyling di assegno unico familiare e Reddito di Cittadinanza.

