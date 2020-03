Conferenza stampa Protezione Civile/ Diretta video bollettino 16 marzo coronavirus

24747 contagi dall’inizio dell’emergenza coronavirus in Italia: nel bollettino della Protezione Civile di questo pomeriggio – con consueta diretta video della conferenza stampa con Borrelli e Brusaferro dal canale YouTube del Dipartimento Nazionale (e sui principali canali all news) – si ripartirà da questi dati per vedere se la curva del contagio sia ulteriormente in aumento e con quale pericolosità. 20603 positivi attualmente, 2335 guariti ma anche l’enormità di 1809 morti: questi numeri spaventano e per questo ancora questa mattina il Premier Conte, dopo aver dato il via libera al Decreto “Cura Italia” con tutte le misure economiche, ha lanciato nuovo appello a tutta la cittadinanza per seguire al dettaglio le indicazioni e i divieti della Protezione Civile. «Se continueremo a rimanere a casa evitando contatti a rischio, saremo più efficaci nel contenere il virus. Gli scienziati ci dicono che non abbiamo ancora raggiunto il picco, queste sono le settimane più rischiose e ci vuole la massima precauzione. Non possiamo abbassare la guardia. È la sfida più importante degli ultimi decenni, per vincerla serve il contributo responsabile di 60 milioni di italiani», ha spiegato Conte al Corriere della Sera. In merito ai dissidi e scontri dei giorni passati tra alcune Regioni del Nord e la medesima Protezione Civile per il Governo devono esaurirsi data l’emergenza del momento: «dobbiamo collaborare tutti insieme per rendere la risposta del sistema sanitario quanto più efficiente possibile. Bertolaso non lo conosco di persona, ma giudico positivo che la Regione sia affiancata da una persona che conosce la macchina organizzativa della Protezione civile. Ne uscirà agevolato il dialogo con la centrale che opera a Roma, sotto la direzione di Borrelli e Arcuri», ha ribadito il Presidente del Consiglio nell’intervista al CorSera.

BOLLETTINO CORONAVIRUS: LA PREVISIONE DI PREGLIASCO

Nel nuovo bollettino aggiornato al 16 marzo 2020 come sempre il Capo della Protezione Civile assieme al Presidente dell’Iss Silvio Brusaferro mostreranno i nuovi numeri del contagio da coronavirus con le ulteriori raccomandazioni sullo stile di vita da seguire in questo particolare e delicato momento del Paese. Nella conferenza stampa di ieri il commissario Borrelli ha diffuso anche i dati delle singole Regioni, con la conferma dell’emergenza totale che sta vivendo la Lombardia a livello sanitario: 10.043 lombardi contagiati, 2.741 in Emilia-Romagna, 1.989 in Veneto, 1.087 nelle Marche, 1.030 in Piemonte, 763 in Toscana, 493 in Liguria, 396 nel Lazio, 296 in Campania, 316 in Friuli Venezia Giulia, 367 nella Provincia autonoma di Trento, 199 nella Provincia autonoma di Bolzano, 212 in Puglia, 179 in Sicilia, 139 in Umbria, 128 in Abruzzo, 66 in Calabria, 75 in Sardegna, 56 in Valle d’Aosta, 17 in Molise e 11 in Basilicata. In un’intervista odierna al Messaggero, il virologo dell’Università degli Studi di Milano Fabrizio Pregliasco ha spiegato come purtroppo il picco del coronavirus potrebbe ancora essere “lontano” a vedersi: «Siamo ancora nella fase acuta dell’epidemia di coronavirus, ma qualche timido segnale positivo lo possiamo osservare sul numero dei ricoveri e delle terapie intensive». È ancora il noto esperto a tracciare una possibile ma ancora ipotetica previsione sulle tempistiche del Covid-19: «Difficile fare previsioni, ma in base all’andamento del coronavirus in Cina e ai dati italiani, possiamo stimare uno scenario con picco a fine marzo e la fine del problema in Italia tra maggio e giugno. Sarà interessante vedere come si comporterà la Cina nei prossimi giorni, ora che sembra quasi essere uscita dall’emergenza».





