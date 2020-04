Conferenza stampa Protezione civile/ Diretta video: bollettino 2 aprile coronavirus

Non siamo ancora entrati nella “fase 2” preannunciata dal premier Giuseppe Conte ieri in conferenza stampa, ma si sta avvicinando. I dati del bollettino di oggi, giovedì 2 aprile 2020, della Protezione civile saranno utili in tal senso per capire a che punto è l’epidemia di coronavirus in Italia. Gli aggiornamenti verranno forniti dal Capo del Dipartimento, Angelo Borrelli, in conferenza stampa. Per seguirla l’appuntamento è alle 18: la conferenza stampa viene trasmessa in diretta tv dai canali all-news, ma potete seguirla anche in streaming video sulla pagina Facebook della Protezione civile o sul suo canale YouTube. Stando ai dati forniti ieri, ci sono stati 4.782 nuovi contagi, contro i 4.053 del giorno prima. Le persone contagiate dall’inizio dell’epidemia sono dunque 110.574, tenendo conto anche di morti e guariti. Attualmente risultano positive 80.572 persone, che sono 2.937 in più rispetto a quelle segnalate il 31 marzo. Ma ci sono stati anche 727 decessi, 110 in meno invece rispetto a martedì. In totale, dunque, le vittime sono 13.155.

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE: MOLISE REGIONE CON MENO VITTIME

Le regioni con meno vittime, analizzando il bollettino della Protezione civile, sono Basilicata (9), Molise (10) e Sardegna (34). Importante resta il dato relativo ai guariti: il numero sale a 16.847, quindi 1.118 persone in più rispetto al 31 marzo. Nell’emergenza coronavirus bisogna tener conto anche delle persone che sono in isolamento domiciliare: hanno pochi sintomi o sono asintomatiche, ma la situazione va monitorata anche nel loro caso, affinché le loro condizioni non peggiorino. Il numero tra l’altro è importante: parliamo infatti di 48.134 persone, secondo l’ultimo dato fornito in conferenza stampa dalla Protezione civile. In terapia intensiva invece sono ricoverate 4.035 persone, quindi ce ne sono 12 in più rispetto a martedì. La situazione peggiore resta in Lombardia, dove sono ricoverate 1.342 persone in terapia intensiva di quel numero sopraindicato. I casi di contagio, invece, dall’epidemia sono 44.773. Passiamo ai tamponi: ne sono stati effettuati 34.455 nelle ultime 24 ore. Nel complesso, dall’inizio dell’epidemia ne sono stati effettuati 541.423.

