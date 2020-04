Conferenza stampa Protezione Civile/ Diretta video bollettino coronavirus 1 aprile

I contagi iniziano a calare ma la guardia non va abbassata come dimostrano i dati del coronavirus diffusi ieri dall’ultimo bollettino di marzo della Protezione Civile: i decessi sono ancora tantissimi, una media di 700-800 al giorno, mentre i contagi fanno saliscendi di giorno in giorno ma pur sempre con una curva non più esponenziale come nelle scorse settimane. In attesa dei nuovi dati del 1 aprile in conferenza stampa (come sempre in diretta video streaming su YouTube Pr.Civile e sui principali canali tv all-news dalle ore 18), facciamo un breve recap di quanto emerso ieri dagli ultimi aggiornamenti del Covid-19 in Italia: 12428 morti (+837 rispetto a lunedì), 77635 contagi (+2107), ma anche +1109 guariti (ma ieri erano state 1590).

A livello di bilancio totale, il numero impressionante raggiunto dall’inizio della pandemia coronavirus è ormai di 105792 con aumento del 4% rispetto al giorno precedente. Sul fronte della diffusione regionale del virus, i dati della Protezione Civile riportano 25.124 attualmente positivi in Lombardia, 10.953 in Emilia-Romagna, 7.850 in Veneto, 8.082 in Piemonte, 4.226 in Toscana, 3.352 nelle Marche, 2.508 in Liguria, 2.642 nel Lazio, 1.871 in Campania, 1.389 nella Provincia autonoma di Trento, 1.654 in Puglia, 1.160 in Friuli Venezia Giulia, 1.492 in Sicilia, 1.191 in Abruzzo, 1.142 nella Provincia autonoma di Bolzano, 851 in Umbria, 657 in Sardegna, 606 in Calabria, 552 in Valle d’Aosta, 216 in Basilicata e 117 in Molise.

BOLLETTINO CORONAVIRUS, LA PROROGA AL 13 APRILE DELLE MISURE

Come di fatto già anticipato ieri dal Commissario Borrelli in conferenza stampa dalla sede della Protezione Civile, a margine della lettura bollettino coronavirus, la proroga delle misure di contenimento era questione di ore e questa mattina è stata annunciata dal Governo: il Ministro della Salute Roberto Speranza durante l’informativa al Senato sull’emergenza Covid-19 ha spiegato «Massima vigilanza, il servizio sanitario nazionale è il bene più prezioso, le misure anti-contagio sono confermate fino al 13 aprile. Non è il tempo delle divisioni e delle vecchie dispute geopolitiche,è l’ora della solidarietà: nessuno si salva da solo».

La riapertura dopo Pasqua è dunque ora legge, con l’attesa di una nuova ordinanza o Dpcm nelle prossime ore che sancisca anche a livello regolamentare la sostanziale proroga: «Adesso non bisogna commettere errori, non è cessato l’allarme. L’obiettivo è riportare stabilmente l’indice del contagio sotto 1, perciò non dobbiamo cedere ai facili ottimismi», ha ribadito ancora il Ministro della Sanità concludendo poi il suo intervento con «graduare la riduzione delle attuali limitazioni, adottando adeguati e proporzionali misure di prevenzione per evitare che riesplodano nuovi e gravi focolai di infezione. E dobbiamo uscire da questa crisi più forti di come ne siamo entrati: siamo nel pieno di una fase durissima».





