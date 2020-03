Conferenza stampa Protezione Civile/ Diretta video bollettino coronavirus 17 marzo

E anche oggi alle 18, l’ora “X” che l’Italia ha imparato ad attendere, è atteso l’ultimo bollettino aggiornato della Protezione Civile con tutti i dati e i numeri sulla diffusione del coronavirus in Italia: con la consueta diretta streaming video della conferenza stampa (su canali social della Protezione Civile, in primis l’account YouTube) il commissario Capo Angelo Borrelli darà lettura degli aggiornamenti da tutte le Regioni per poi poter fare il punto della situazione assieme alle analisi scientifiche ed epidemiologiche dell’Istituto Superiore di Sanità. Dopo l’ultimo bollettino aggiornato prima del 17 marzo, se da un lato la questione contagi ha ricevuto una “battuta d’arresto” generalizzata, dall’altro il numero dei contagi è pur sempre in crescita costante specie nella Lombardia che continua ad essere la Regione più colpita: 23073 contagi positivi in Italia, 2749 guariti ma anche 2158 decessi che fanno della proporzione coronavitus italiana un numero complessivo di 27980 contagiati dall’inizio dell’emergenza. A livello regionale, gli attualmente positivi sono 10.861 in Lombardia, 3.088 in Emilia-Romagna, 2.274 in Veneto, 1.185 nelle Marche, 1.405 in Piemonte, 841 in Toscana, 575 in Liguria, 472 nel Lazio, 363 in Campania, 346 in Friuli Venezia Giulia, 367 nella Provincia autonoma di Trento*, 235 nella Provincia autonoma di Bolzano, 212 in Puglia*, 203 in Sicilia, 159 in Umbria, 165 in Abruzzo, 87 in Calabria, 105 in Sardegna, 103 in Valle d’Aosta, 15 in Molise e 12 in Basilicata.

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE, RUMORS SU DIMISSIONI BORRELLI

In attesa degli effetti si spera positivi sulle restrizioni operate ormai l’11 marzo scorso nell’ultimo Dpcm del Governo Conte, da ieri sono disponibili anche i primi aiuti immessi con 25 miliardi di euro stanziati dal Decreto economico anti-coronavirus. Al suo interno anche diversi finanziamenti legati alla sanità e alla stessa Protezione Civile, come aveva del resto anticipato già il Capo Angelo Borrelli nella conferenza stampa di domenica e anche in quella di ieri. Nel frattempo circolano diversi rumors sulla possibilità che l’attuale n.1 della Protezione Civile possa arrivare addirittura a dimissioni una volta che questa enorme emergenza coronavirus avrà una presumibile fine: secondo quanto rivelato dal Messaggero, la nomina a commissario straordinario di Domenico Arcuri sarebbe stata vista come una sorta di bocciatura per Borrelli. La conferma della “ingiustizia subita” sarebbe poi giunta con il testo del decreto economico che conferisce ad Arcuri poteri importanti: «dall’emergenza sanitaria, con l’organizzazione, l’acquisizione e la produzione di ogni genere di bene strumentale utile a contenere e contrastare l’emergenza stessa, al reperimento delle risorse umane». Secondo fonti dello stesso Messaggero, addirittura si sarebbe rischiata la rottura nell’ultima riunione tra il Governo, Boccia, Arcuri e lo stesso Borrelli «avrebbe detto che se il decreto non veniva rimodulato avrebbe lasciato. E che comunque, per evitare di farlo in un momento cosí difficile per il paese, avrebbe eventualmente rinviato la decisione alla fine dell’emergenza».





