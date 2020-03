Conferenza stampa Protezione Civile/ Diretta video bollettino coronavirus 18 marzo

La curva del contagio non accenna a diminuire e ancora ieri i numeri del coronavirus in Italia hanno dichiarato un rinnovato allarme per le prossime giornate: nel consueto bollettino in conferenza stampa, il Capo della Protezione Civile Angelo Borrelli ha spiegato che i comportamenti degli italiani devono essere il più rigorosi possibili altrimenti il contagio non si fermerà in breve tempo. 260062 attualmente positivi al coronavirus, 2941 guariti ma anche 2503 morti per un totale compluvio di 31506 positivi al Covid-19 dall’inizio della pandemia in Italia: l’aumento di 2989 contagi in un sol giorno i 345 italiani in più morti per il peggioramento del Sars-Cov-2 hanno impressionato e allarmato sul fatto che il picco del contagio forse non è ancora arrivato. Come di consueto alle ore 18 è previsto anche per oggi il bollettino della Protezione Civile trasmesso in diretta video streaming sui canali del Dipartimento Nazionale, in particolare sull’account YouTube: in attesa dei nuovi numeri e aggiornamenti, eccovi gli ultimi relativi alla divisione per Regione del contagio in corso. i casi ad oggi positivi sono 12.095 in Lombardia, 3.404 in Emilia-Romagna, 2.488 in Veneto, 1.302 nelle Marche, 1.764 in Piemonte, 1.024 in Toscana, 661 in Liguria, 550 nel Lazio, 423 in Campania, 347 in Friuli Venezia Giulia, 368 nella Provincia autonoma di Trento, 282 nella Provincia autonoma di Bolzano, 320 in Puglia, 226 in Sicilia, 192 in Umbria, 216 in Abruzzo, 112 in Calabria, 115 in Sardegna, 134 in Valle d’Aosta, 19 in Molise e 20 in Basilicata: qui la mappa della Protezione Civile con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Uno studio dell’Università di Genova, dopo i dati emessi ieri nell’ultimo bollettino della Protezione Civile in conferenza stampa, ha elaborato una stima di massima che vede nel prossimo 23-25 marzo i giorni del possibile picco del contagio da coronavirus: è d’accordo anche il virologo Fabrizio Pregliasco intervistato stamani dal Sussidiario.net, dove afferma «In genere le pandemie hanno più di un’ondata. Potrebbe arrivare il prossimo autunno, quando torneranno le condizioni più favorevoli per la diffusione di un virus. La prima ondata avanza a strascico, chi prende prende; la seconda è più selettiva e va a colpire chi ha schivato quella precedente». Interessante è però anche un altro studio scientifico di rilievo prodotto negli ultimi giorni, ovvero quello della Fondazione Gimbe (think thank di politica sanitaria con competenze sulle macroproblematiche della sanità italiana): in sostanza, secondo lo studio, non è vero che il Covid-19 italiano sia più letale di quello cinese, «la letalità è sovrastimata perché sono sottostimati i dati sul contagio. Centomila i casi effettivi, oltre 70mila quelli asintomatici non identificati». All’interno della conferenza stampa con Borrelli (qui sotto il bollettino in video del 17 marzo, ndr) vi sarà certamente un focus in merito a questi studi per capire se l’Iss li valuta positivamente o se vi siano delle discordanze in merito.





