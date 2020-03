Conferenza stampa Protezione Civile/ Diretta video, bollettino coronavirus 23 marzo

Alle ore 18 ci sarà oggi uno dei primi “test” decisivi per capire se l’inizio di flessione del contagio vista ieri nel bollettino coronavirus della Protezione Civile sia stata solo “temporanea” o se invece venga confermata anche oggi: la conferenza stampa del Commissario Angelo Borrelli è dunque ancor di più oggi un momento assai importante per verificare l’andamento della pandemia oltre ovviamente agli aggiornamenti sui dati nazionali di decessi, contagi e guarigioni da Covid-19. Qui trovate tutti i dettagli del bollettino aggiornato a prima del 23 marzo, con i numeri per una volta “migliori” rispetto a quelli tragici di sabato sera: 46638, 5476 morti, 7024 guariti e un totale di 59138 casi di coronavirus dall’inizio dell’epidemia. I dati in aumento rispetto al giorno prima sono per la prima volta “confortanti” ma non devono far diminuire di una virgola la soglia di guardia: dei 46638 positivi fino ad ieri, 3957 sono in aumento rispetto a sabato (ma erano 4821 tra venerdì e sabato), di questi 23783 isolamento domiciliare, 3mila in terapia intensiva. Sul fronte delle morti invece, sono 651 le persone drammaticamente mancate nelle ultime 24 ore: «diminuiscono i dati, ci auguriamo che possa diminuire anche nei prossimi giorni» spiegava ancora ieri Borrelli in conferenza stampa.

VERSO LA CONFERENZA STAMPA DELLA PROTEZIONE CIVILE: IL DRAMMA DEI MEDICI

L’appuntamento è dunque sempre con la diretta video streaming su YouTube (qui il collegamento) della conferenza stampa di Angelo Borrelli dalla sede della Protezione Civile di Roma, con i nuovi aggiornamenti e con i dati aggiornati anche a livello regionale: fino al 23 marzo, le rilevazioni mostrano 17.885 casi positivi in Lombardia, 6.390 in Emilia-Romagna, 4.644 in Veneto, 4.127 in Piemonte, 2.231 nelle Marche, 2.144 in Toscana, 1.351 in Liguria, 1.272 nel Lazio, 866 in Campania, 738 in Friuli Venezia Giulia, 885 nella Provincia autonoma di Trento, 648 nella Provincia autonoma di Bolzano, 748 in Puglia, 596 in Sicilia, 539 in Abruzzo, 500 in Umbria, 354 in Valle d’Aosta, 327 in Sardegna, 260 in Calabria, 81 in Basilicata e 52 in Molise. Aumenta l’emergenza coronavirus intanto anche sul fronte “medico” e “sanitario” ovvero per il numero di operatori sanitari colpiti dalla tremenda pandemia da Covid-19: è notizia di questa mattina altri due medici morti (a Parma e Cremona) che porta il quadro totale a 22 vittime tra operatori sanitari stroncati dal coronavirus, con quasi 5mila i contagiati. Secondo i dati Iss, dall’inizio dell’epidemia sono 4.824 i professionisti sanitari contagiati dal coronavirus: sono di fatto pari al 9% del totale delle persone contagiate, dato più che doppio rispetto a quella della Cina secondo lo studio pubblicato su JAMA (3,8%).





