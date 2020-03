Angelo Borrelli malato, test Coronavirus/ Salta conferenza stampa Protezione Civile

È stata annullata la conferenza stampa della Protezione civile per il consueto bollettino sul Coronavirus in Italia. Il capo del Dipartimento ha accusato questa mattina sintomi febbrili mentre era in corso il comitato operativo. Stando a quanto riportato dall’Ansa, il commissario è stato sottoposto ad un nuovo tampone per il Coronavirus dopo quello negativo di qualche giorno fa, quindi si attende l’esito dell’esame. Intanto la conferenza stampa delle 18:00 salta. Il bollettino era atteso per capire se il trend dell’epidemia di Coronavirus in Italia è in calo. Negli ultimi tre giorni è diminuito il numero dei positivi, mentre ieri è tornato a salire quello delle vittime. Si attendevano quindi indicazioni dalla conferenza stampa del capo del Dipartimento della Protezione civile Angelo Borrelli. L’auspicio comunque è che la “corsa” del Covid-19 rallenti. Ieri, per il terzo giorno consecutivo, è sceso quindi il numero dei contagiati: 3.612 mentre il giorno precedente erano 3.780 e domenica 3.957. Il numero dei morti è stato invece di 743 nelle ultime 24 ore, mentre il giorno prima erano 601 e domenica 651. Dunque, sono 6.820 le vittime. Per fortuna crescono anche le persone guarite dopo aver contratto il virus Sars-CoV-2. Sono 8.326, 894 in più del giorno precedente, mentre lunedì l’aumento dei guariti era stato di 408. Quindi, il numero dei malati è complessivamente 54.030, con un incremento di 3.612. Ma se teniamo conto di guariti e vittime ha raggiunto i 69.176.

PROTEZIONE CIVILE, BORRELLI SULLA “GRATICOLA”

C’era grande attesa per la conferenza stampa di oggi, mercoledì 25 marzo 2020, della Protezione civile per fare il punto sul Coronavirus in Italia. Il bollettino, come di consueto, veniva trasmesso in diretta tv dai canali all-news, ma anche in streaming video sul canale YouTube del Dipartimento. Resta da capire se il bollettino verrà diffuso con un semplice comunicato. Quella di ieri tra l’altro è stata una conferenza che ha fatto discutere. Un cronista ha chiesto infatti che senso abbia il bollettino se lo stesso Angelo Borrelli, in un’intervista, ha detto che il rapporto potrebbe essere di un malato certificato ogni dieci. Allora Borrelli ha sminuito le sue parole: «Si tratta di una valutazione empirica». Ma la sua spiegazione non ha convinto i partiti di governo, in particolare il Pd. Come riportato dall’Huffington Post, i dem accusano il capo della Protezione civile di parlare troppo, mentre chi è a capo della catena di comando in emergenza dovrebbe puntare sui fatti. Pesano le parole degli ultimi giorni, anche sulle mascherine. Borrelli ha ammesso le difficoltà di approvvigionamento, ma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha annunciato di aver risolto l’emergenza. Qualcosa non quadra nella comunicazione e la conferenza stampa di oggi potrebbe servire a Borrelli per fare chiarezza in tal senso.

LA CONFERENZA STAMPA DI IERI DELLA PROTEZIONE CIVILE





