Conferenza stampa Protezione Civile/ Diretta video, dati coronavirus 24 marzo

Non c’è due senza tre: la speranza è che anche per il 24 marzo si abbia il terzo giorno consecutivo di “diminuzione” della curva di contagi e decessi da coronavirus in Italia, e così ancora alle ore 18 diventa atteso e determinante l’ultimo bollettino della Protezione Civile con tutti i fati aggiornati al 24 marzo. La diretta video della conferenza stampa di Angelo Borrelli sarà come sempre trasmessa sul canale YouTube della Protezione Civile Nazionale (a partire dalle ore 18) e informerà l’intero Paese sull’andamento dei contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore: al momento il bilancio vede 50418 persone positive (+3870 su domenica), 7432 (+408) guariti e 6077 decessi (+602), per un totale di 63927 italiani colpiti dal Covid-19 dall’inizio della pandemia. A livello regionale, il bollettino della Protezione Civile aggiornato fino a ieri mostrano 18.910 positivi in Lombardia, 7.220 in Emilia-Romagna, 4.986 in Veneto, 4.529 in Piemonte, 2.358 nelle Marche, 2.301 in Toscana, 1.553 in Liguria, 1.414 nel Lazio, 929 in Campania, 771 in Friuli Venezia Giulia, 914 nella Provincia autonoma di Trento, 688 nella Provincia autonoma di Bolzano, 862 in Puglia, 681 in Sicilia, 605 in Abruzzo, 556 in Umbria, 379 in Valle d’Aosta, 343 in Sardegna, 280 in Calabria, 89 in Basilicata e 50 in Molise.

BOLLETTINO PROTEZIONE CIVILE, PARLA BORRELLI

In attesa della conferenza stampa delle 18, questa mattina il Capo della Protezione Civile ha anticipato alcuni temi del prossimo bollettino in una intervista esclusiva alla Repubblica: «ad oggi ci sono circa 600mila contagiati dal nuovo coronavirus. Il rapporto di un malato certificato ogni dieci non censiti è credibile», illustra Angelo Borrelli spiegando poi come il trend in diminuzione degli ultimi due giorni fa ben intendere come «Le misure di due settimane fa iniziano a sentirsi». In merito all’immediato futuro di questa settimana forse questa volta davvero “decisiva”, il n.1 della Protezione Civile ammette «Nelle prossime ore dovremmo vedere altri effetti, capiremo se davvero la curva della crescita si sta appiattendo. […] Mi aspettavo di superare la Cina? No» ma non rimprovera nulla al Governo per eventuali “errori di sottovalutazione”. Alcuni contestano la scelta del bollettino quotidiano in conferenza stampa, ma Borrelli controrilancia «Dal primo giorno ho assicurato che avrei detto la verità è un impegno che ho preso con il Paese. Se ora ci fermassimo ci accuserebbero di nascondere le cose. E poi eravamo in mano alle singole Regioni, ai numeri degli assessori alla Sanità. Nelle prime settimane è stato il caos».





