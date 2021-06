Conferenza stampa Salvini, diretta video/ Referendum giustizia Lega-Radicali: quesiti

È convocata alle ore 11 la conferenza stampa congiunta Salvini-Turco-Testa per presentare i referendum sulla giustizia promossi da Lega e Radicali e che dal 1 luglio vedranno i primi gazebi per la raccolta firme nelle maggiori piazze d’Italia: è possibile seguire l’evento in diretta video streaming sui canali social della Lega, dei Radicali e dello stesso leader Matteo Salvini.

Galli: "Nessun mea culpa"/ "Draghi sulle riaperture ha avuto molta fortuna"

Dopo l’annuncio ad inizio maggio dell’iniziativa inedita tra Carroccio e partito radicale, oggi vi sarà la presentazione ufficiale dei quesiti sui quali gli italiani potranno confrontarsi ed eventualmente firmare così da portare quelle stessa richiesta di referendum ai banchi della politica. Interverranno nella conferenza stampa Matteo Salvini (senatore, Segretario Lega), Maurizio Turco (Segretario Partito Radicali) e Irene Testa (Tesoriere Partito Radicale): «Tenga conto che in tutti i partiti che ci sono persone che mi sollecitano ad andare avanti. Per il centrodestra è una bella occasione di unità, ma io spero che firmino per i referendum anche Di Maio e Grillo. Certo, non mi illudo su Toninelli e Bonafede… Garantista a causa dei miei processi? Ma per favore. Mi sembra semmai che siano altri quelli improvvisamente diventati garantisti…», ha spiegato ieri Salvini al Corriere della Sera citando direttamente l’ex alleato vicepremier nel Governo Conte-1 che nei giorni scorsi si è ufficialmente scusato per la vicenda Uggetti-Pd.

ITALIA POST-COVID/ Le cose da fare per abbandonare la paura e l'inverno demografico

REFERENDUM GIUSTIZIA: I QUESITI DI LEGA E RADICALI

Come disse Turco in un’intervista esclusiva al Sussidiario, «Stiamo facendo questa iniziativa politica nell’interesse dei cittadini, del governo Draghi e anche della ministra Cartabia». Nel momento in cui infatti la Guardasigilli sta incardinando la maxi-riforma della giustizia prevista dal PNRR, l’iniziativa della Lega assieme ai Radicali non verte a “minare” tale riforma, semmai ad aggiungervi elementi considerati di massima urgenza per l’attuale stato della giustizia italiana: i quesiti verteranno su responsabilità civile dei magistrati, valutazione professionale delle carriere, Csm, magistrati fuori ruolo, trojan, custodia cautelare, separazione delle carriere e legge Severino. L’iniziativa assieme di Lega e Radicali nasce in risposta alla tentata riforma Bonafede del 2019, «era l’ultima occasione: o raccogliamo le firme tra luglio e settembre, o se ne parla nella prossima legislatura. A meno che nel 2022 non si vada a votare, ma vorrebbe dire che siamo in un paese che ha deciso di farsi massacrare dall’Unione Europea e dalla finanza internazionale», chiosa ancora Turco elencando in estrema sintesi le posizioni proposte dal referendum scritto con Salvini (qui tutti i dettagli). «Raccoglieremo le 500mila firme necessarie con i Radicali per una serie di quesiti sulla giustizia, sulla responsabilità penale dei giudici, perché qualunque lavoratore che sbaglia paga», ha aggiunto il leader della Lega che oggi in conferenza stampa annuncerà la presentazione degli 8-10 quesiti referendari giovedì in Corte di Cassazione, passaggio formale obbligatorio prima di cominciare l’effettiva raccolta di firme.

DIETRO IL COLLE/ Dove si nasconde l'imprevisto nella corsa al Quirinale

++ OGGI ALLE ORE 11.00 CONFERENZA STAMPA DI PRESENTAZIONE DEI REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA PROMOSSI DALLA LEGA E DAL PARTITO RADICALE ++ Interverranno:

– Matteo Salvini (Senatore, Segretario della Lega);

– Maurizio Turco (Segretario del Partito… https://t.co/yycKLZmj6a pic.twitter.com/GhR5rU1U4R — Lega – Salvini Premier (@LegaSalvini) June 1, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA