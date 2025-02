Sanremo 2025, diretta streaming della conferenza stampa di apertura

E’ ufficialmente il ‘S-Day’, la prima serata di Sanremo 2025 passa per la diretta streaming della conferenza stampa di oggi – 11 febbraio – con le ultime di Carlo Conti su quello che sarà lo spettacolo della kermesse. Al suo fianco Alessandro Cattelan che sarà invece al timone del DopoFestival 2025 e che, come annunciato dal conduttore, avrà l’onere e l’onore di prendere il testimone appena dopo la conclusione del primo atto dello spettacolo sul palco dell’Ariston. Si attendono domande incalzanti da parte della stampa e dei giornalisti presenti anche perchè i temi paralleli allo spettacolo non sono certo pochi; Carlo Conti ha ampiamente richiamato al focus sulla musica e sui cantanti in gara mettendo ovviamente in disparte eventuali ingerenze mediatiche.

Cosa aspettarsi dalla conferenza stampa Sanremo 2025? Certamente potremo beneficiare di qualche anticipazione da parte di Carlo Conti che approfitterà della diretta streaming condivisa con Alessandro Cattelan per entrare forse anche nel merito delle dinamiche riguardanti la gestione dello spettacolo, la parte organizzativa e le ambizioni per il risultato non solo della prima serata ma anche dell’intera kermesse. Insomma, tutto pronto per l’esordio ma non prima di ascoltare le parole del conduttore che anticipano lo spettacolo al via da questa sera.