Conferenza Stampa Sanremo 2025, 12 febbraio: Carlo Conti soddisfatto degli ascolti

Si temeva il contraccolpo del dopo Amadeus: invece la prima serata del festival di Sanremo ha sfondato il nuovo sistema di rilevazione Auditel con 12 milioni e 600 mila spettatori, con il 65% di share, con una presa fortissima tra i giovani compresi tra i 4 e i 34 anni. Il picco è sulla performance di Giorgia.

Scaletta Sanremo 2025 e ordine di uscita cantanti 2a serata/ 15 cantanti ad esibirsi: chi sono

Carlo Conti, che continua a non commentare se non a dirsi soddisfatto, non fa dichiarazioni a tema in conferenza stampa e si limita a presentare la seconda serata che andrà in onda stasera: aprirà lo show Damiano David, ex-leader dei Maneskin, che oltre a presentare il suo singolo, omaggerà Lucio Dalla con una canzone a sorpresa, assieme a un ospite a sorpresa. Poi, ci saranno le due semifinali tra le quattro Nuove Proposte e a seguire 15 dei cantanti in gara: comincerà Rocco Hunt e chiuderà Willie Peyote, l’elenco completo lo trovate più in basso. Altri ospiti saranno Paolo Genovese e il cast di due fiction Rai, Champagne e Belcanto.

A co-condurre la serata ci saranno Bianca Balti, che porterà un messaggio positivo di vita (“Non voglio fare la malata di cancro, l’ho subito detto a Carlo quando mi ha invitato”), Nino Frassica e Cristiano Malgioglio che ha subito messo le cose in chiaro: “Lasciatemi libero e darò il meglio di me, voglio portare ironia, gioia e colore”. Dopo la maratona nella serata del debutto, la seconda serata avrà un ritmo più disteso, con meno cantanti e più spazio all’intrattenimento: “Costruisco questo festival come fosse un bouquet di fiori, cerco di comporlo stando attento ai diversi ritmi, le differenti sonorità, i generi e i modi di ascoltare le canzoni, che tipi di emozioni suscitano, ora leggere ora più impegnative, e anche l’alternanza di voci maschili e femminili”.

Il pepe però arriva dall’indiscrezione di Dagospia che vuole che il video del Papa di ieri sera fosse un riciclo, non pensato per l’occasione sanremese, ma registrato per la giornata dei bambini. Conti spiega: “Dopo quella giornata a cui ho partecipato, il Papa ci ha ringraziato e ci ha chiesto come potersi sdebitare. Io ho provato a scrivergli per partecipare a questa operazione: l’ho fatto il 12 gennaio, quando Noa e Mia Arwad hanno confermato la partecipazione. Il Vaticano ha risposto il 1° febbraio, mandando questo video che ho tenuto segreto fino a ieri sera alle 19,30 quando l’ho mandato in regia”. E liquida le illazioni come fantascienza a cui non si dovrebbe dare troppo peso.

Anche nei momenti più tesi, Conti appare calmo e rilassato: “Dopo la prima volta nel 2015, vivo Sanremo con una certa tranquillità, sul lavoro sono abbastanza freddo, non voglio ascoltare o commentare troppo, mi basta concentrarmi su musica e sensazioni”. E sulla provocazione di Lucci, che gli chiede se inviterebbe Elon Musk, anche se fiancheggia i neo-nazisti tedeschi dice: “Non inviterei Musk perché non avrebbe niente da dire sul palco di interessante, poi non è manco mio amico”.

L’ordine di uscita dei cantanti in gara di oggi

• Rocco Hunt

• Elodie

• Lucio Corsi

• The Kolors

• Serena Brancale

• Fedez

• Francesca Michielin

• Simone Cristicchi

• Marcella Bella

• Bresh

• Achille Lauro

• Giorgia

• Rkomi

• Rose Villain

• Willie Peyote