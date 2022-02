Conferenza stampa Speranza-Bianchi, diretta video/ Regole scuola e durata Green Pass

NUOVE REGOLE SCUOLA: IL PUNTO DI SPERANZA E BIANCHI

È stata convocata una conferenza stampa sui provvedimenti presi dal Governo nell’ultimo CdM in merito alla frequenza della scuola, le nuove regole su Dad e quarantene e la durata del Green Pass: a presenziare non ci sarà il Premier Mario Draghi, bensì il Ministro della Salute Roberto Speranza e il Ministro dell’istruzione Patrizio Bianchi.

La diretta video streaming della conferenza stampa da Palazzo Chigi sarà offerta dai canali YouTube del Governo e del Ministero della Salute: l’orario non è previsto in quanto i ministri inizieranno a parlare con i giornalisti non appena il Consiglio dei Ministri sarà terminato. Sul tavolo le novità importanti dal Decreto Covid da poco approvato, specie sul fronte scuola: a partire dalle scuole elementari scolari e studenti vaccinati non andranno più in Dad, come stabilito dalla bozza del Dl Covid con l’ok del parere Cts tenutosi prima della riunione a Palazzo Chigi. La didattica a distanza scatterà quindi solo per i non vaccinati o guariti e durerà 5 giorni. Per la scuola primaria la Dad scatterà dopo 5 casi positivi in classe, per la scuola secondaria se si superano i 2 casi; non solo, ribadisce l’ANSA leggendo la bozza del decreto, «I bambini da 0 a 6 anni andranno in Dad per cinque giorni se in classe ci sono più di cinque casi positivi al Covid. La Dad scatterà per tutti, dal momento che a questa età i bambini non sono vaccinabili e stanno in classe senza mascherina».

I PROVVEDIMENTI PRESI IN CDM

«I provvedimenti di oggi vanno nella direzione di una ancora maggiore riapertura del Paese», ha spiegato il Premier Draghi aprendo il CdM, «Oggi ci occupiamo della scuola in presenza, che è da sempre la priorità di questo governo. Veniamo incontro alle esigenze delle famiglie, che trovano il regime attuale delle quarantene troppo complicato e restrittivo», ha poi aggiunto. Nelle prossime settimane, ribadisce il Presidente del Consiglio, vi sarà un costante lavoro di riapertura graduale del Paese: «Sulla base dell’evidenza scientifica, e continuando a seguire l’andamento della curva epidemiologica, annunceremo un calendario di superamento delle restrizioni vigenti». Spiegano fonti di Governo, in attesa della conferma in conferenza stampa dai Ministri Bianchi e Speranza, per i cittadini vaccinati, a scuola e non, non vi saranno più distinzioni tra colori delle Regioni. Su pressione delle Regioni e di parte del Governo più “aperturista”, gli esperti del Cts hanno in sostanza proposto un periodo di quarantena per i non vaccinati di 5 giorni, come già avviene per chi gli adulti vaccinati e guariti da più di 120 giorni. Chi ha completato il ciclo vaccinale o è guarito da meno di 4 mesi non deve invece fare la quarantena. In merito alla durata del Green Pass, rimarrà di 6 mesi per chi si è vaccinato con due dosi o per chi è guarito da più di 6 mesi; per i cittadini invece a cui sono state somministrate le tre dosi la scadenza diventa “illimitata”, almeno fino a quando non verrà presa una decisione a livello internazionale sull’eventualità di una quarta dose.

