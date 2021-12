Conferenza stampa Speranza-Cts diretta video/ Regole Covid: FFP2, tamponi, Green Pass

Dopo le decisioni prese in Cabina di regia e approvate dal Consiglio dei Ministri, il Governo Draghi ha convocato una conferenza stampa in diretta video streaming (dal canale YouTube di Palazzo Chigi e Ministero della Salute) per illustrare le nuove misure del Decreto Covid in vigore dal prossimo 28 dicembre. Interverranno in conferenza stampa il Ministro della Salute Roberto Speranza, il coordinatore del Cts Franco Locatelli e il portavoce del Cts Silvio Brusaferro, con diretta dalla Sala Polifunzionale di Palazzo Chigi.

Come già anticipato ieri dal Premier Mario Draghi nella conferenza stampa di fine anno, «La variante Omicron apre una fase nuova della pandemia, va presa ogni precauzione possibile per fermare la corsa del virus». In Cabina di regia stamattina i capidelegazione del Governo assieme ai rappresentanti del Cts hanno ricevuto il nuovo report Iss sulla presenza di Omicron in Italia, salita rapidamente come diffusione al 28,2%: di contro, la terza dose di vaccino si sta dimostrando efficace nella protezione anche contro la variante scoperta in Sud Africa. A maggior ragione dunque l’appello lanciato dal Governo sarà quello di accelerare il più possibile con la dose booster: «Dobbiamo difendere la normalità raggiunta, ovvero non chiudere nulla, scuola in presenza e socialità soddisfacente: per farlo dobbiamo prendere tutte le precauzioni possibili», ribadiva ancora ieri il Presidente del Consiglio (qui la conferenza stampa integrale).

DIRETTA VIDEO STREAMING, LA CONFERENZA STAMPA SUL DECRETO COVID

In attesa di ricevere tutte le nuove misure confermate e approvate dal Cdm in conferenza stampa, ecco di seguito le principali novità emerse dalle anticipazioni della Cabina di regia anti-Covid tenutasi stamattina a Palazzo Chigi:

– obbligo mascherine all’aperto dal 1 febbraio (e obbligo FFP2 in luoghi affollati al chiuso, mezzi di trasporto compresi)

– Green Pass ridotto da 9 a 6 mesi

– riduzione booster da 5 a 4 mesi dopo la seconda dose

– obbligo tamponi per grandi eventi (discoteche, feste) anche per vaccinati con seconda dose

– divieto feste ed eventi all’aperto fino al 31 gennaio

Si è discusso in Cabina di regia, senza trovare un accordo, anche su:

– estensione obbligo vaccinale per altre categorie lavoratori

– Super Green Pass per lavoro: escludere tampone antigenico dagli strumenti che consentono di ottenere il certificato (ipotesi però ancora da discutere)

Come ha spiegato il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ad “Agorà” su Rai 3, in merito al nuovo decreto Covid in arrivo dopo Natale e all’ipotesi di un obbligo vaccinale “tout court”, «il governo ha già avviato un percorso sull’obbligo vaccinale con gradualità, non escludo si possa ampliare ad altre categorie ma sempre in modo graduale. Bisogna essere realisti, se introduciamo l’obbligo per quei 5 milioni che non si sono vaccinati non risolviamo il problema: se non si vaccinano, poi bisogna capire come gestire la situazione. Anche nelle categorie in cui è già previsto l’obbligo c’è una piccola percentuale di non vaccinati, l’obbligo non risolve il problema in automatico».





