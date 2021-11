Conferenza stampa Speranza Figliuolo Locatelli/ Diretta video: vaccini bimbi, 3^ dose

È convocata oggi per le 10.30 la conferenza stampa in diretta video streaming (su canali Ministero Salute e Palazzo Chigi) dalla Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio per conoscere tutte le novità sulla prosecuzione della campagna vaccini anti-Covid in Italia: interverranno il Ministro della Salute Roberto Speranza, il Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 generale Francesco Paolo Figliuolo, il Coordinatore del Cts Franco Locatelli.

Locatelli: “Vaccino 5-11 anni a Natale”/ “Green pass? Nessuna sospensione prevista”

Il rialzo dei contagi con la “quarta ondata” – definita così ieri dall’EMA (Agenzia Europea del Farmaco) – ha fatto gridare l’OMS all’allarme per le prossime settimane: «L’Europa rischia mezzo milione di morti entro febbraio». E così in Italia, dove comunque la crescita dell’emergenza Covid è al momento su livelli molto più blandi del resto d’Europa (complice l’alto numero di vaccinati), si teme per una «pandemia di non vaccinati» nei mesi invernali. Dalla terza dose (la dose di richiamo-booster) al tema spinoso delle somministrazioni ai bambini (5-11 anni), di questo si parlerà nella conferenza stampa convocata a Palazzo Chigi. Solo negli ultimi giorni, inoltre, sono ben due le circolari pubblicate sulla campagna vaccini in Italia: dapprima, via libera dall’Aifa alla dose di richiamo per i vaccinati Johnson & Johnson (dopo 6 mesi dalla monodose, richiamo da effettuare con vaccino mRna, ovvero Pfizer o Moderna); a seguire, nella giornata di ieri, la firma sulla circolare per l’ok alla dose booster per gli immunizzati all’estero.

BOLLETTINO VACCINI COVID 4 NOVEMBRE/ 1.5 mln terze dosi: circolare per richiamo J&J

CONFERENZA STAMPA MINISTERO DELLA SALUTE: GLI ALTRI TEMI

Nella giornata di ieri era stato il commissario all’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo a richiamare le Regioni per una imminente ripartenza della campagna vaccini: «serve un’accelerazione sulla terza dose, ricorrendo se necessario anche alla chiamata attiva», cioè convocando gli over 60, i fragili e i lavoratori della sanità, «che ancora non si sono presentati per la nuova somministrazione». Nella lettera inviata alle amministrazioni locali, Figliuolo ha già delineato le indicazioni sulla prosecuzione della campagna vaccinale: «al momento non sono previste somministrazioni per ulteriori potenziali gruppi target (ad es. comparto scolastico, sicurezza, difesa), salvo eventuali future raccomandazioni da parte delle competenti autorità sanitarie». Per fortuna al momento, alla crescita dei contagi «non corrisponde un incremento proporzionale di ospedalizzazioni: secondo le rilevazione aggiornate al 3 novembre, 3.029 persone sono ricoverate con sintomi in degenza ordinaria e 381 in terapia intensiva, a fronte rispettivamente di 3.198 e 440 soggetti ricoverati al 30 settembre scorso», conclude Figliuolo che ribadirà oggi in conferenza stampa gli altri temi della campagna vaccini dei prossimi mesi.

Sputnik Light, efficacia del 70% contro variante Delta/ "Profilo di sicurezza alto"

Uno tra tutti, il più che probabile avvio alla somministrazioni di vaccini mRna ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, seguendo il via libera di Cdc e Fda negli Usa: «Nei prossimi mesi è “probabile un futuro allargamento dell’offerta vaccinale alla platea 5-11 anni» ha spiegato Figliuolo nella circolare alle Regioni. Intervistato poi ieri da Sky Tg24, il Presidente CSS Franco Locatelli ha fatto il punto in merito ai vaccini per i bambini: «Credo che l’Ema possa arrivare a una valutazione e a una approvazione entro fine mese-prima metà di dicembre. A quel punto lì potremo partire: entro Natale credo che sia un’ipotesi ragionevole». Il Coordinatore del Cts ha poi ribadito la piena sicurezza del vaccino anche per i giovanissimi, «Quando saranno approvati in Italia,e conseguentemente prima in Europa, dovrà essere anche una scelta nel nostro Paese: in parte i bambini vanno pure protetti dalle, seppur rare, manifestazioni gravi o prolungate di Covid, anche per permettere loro di avere tutti gli spazi di socialità che meritano e per contribuire a ridurre la circolazione virale.Credo che siano buonissime ragioni per vaccinare i bambini».

VIDEO, LA CONFERENZA STAMPA DI ROBERTO SPERANZA IN DIRETTA





© RIPRODUZIONE RISERVATA