Conferenza stampa Speranza Locatelli Figliuolo/ Video: decisione vaccino AstraZeneca

Scatterà fra meno di un’ora, alle ore 16:00, la conferenza stampa sulla campagna vaccinale alla presenza del ministro della salute, Roberto Speranza, di Francesco Paolo Figliolo, commissario straordinario per l’emergenza covid e generale, nonché di Franco Locatelli, numero uno del Css e coordinatore del Comitato tecnico Scientifico, e infine, del professore Brusaferro, portavoce del Cts. L’incontro verrà trasmesso dalla sala Polifunzionale della presidenza del Consiglio, e oltre che a snocciolare gli ottimi numeri della campagna di somministrazione del vaccino anti covid fino ad oggi, si affronterà l’argomento AstraZeneca, alla luce del recente caso di decesso di una 18enne di Genova, la povera Camilla, vicenda però ancora tutta da chiarire.

Come anticipato ieri a Porta a Porta da parte del professore Locatelli, oggi giungerà la decisione circa la platea a cui è rivolto il vaccino AstraZeneca, e stando a quanto riportato da Skytg24.it sembra ormai quasi certo che alla fine il siero realizzato ad Oxford verrà raccomandato solamente per la popolazione più anziana, quindi gli over 60.

CONFERENZA STAMPA SPERANZA, LOCATELLI, FIGLIUOLO: SECONDA DOSE PFIZER PER…

Inoltre verrà richiesto che chi ha meno di sessant’anni venga sottoposto ad una dose di vaccino a mRna, quindi Pfizer o Moderna, e che per i giovani che hanno già ricevuto una prima dose di AstraZeneca venga effettuato il richiamo sempre con un vaccino a mRna, molto probabilmente con Pfizer. Si tratta ovviamente di indiscrezioni, nulla di ufficiale, ma alla luce dei dati positivi della curva epidemiologica, e tenendo conto delle milioni di dosi di vaccino in arrivo, questa dovrebbe essere l’indicazione finale del Cts.

La conferenza stampa di oggi pomeriggio di Speranza, Locatelli, Figliuolo e Brusaferro, sarà visibile come sempre in diretta tv sui vari canali all news generalisti, a cominciare da Sky Tg24, RaiNews 24 e TgCom24, nonché sui rispetti canali video streaming. Inoltre, l’incontro verrà trasmesso anche sul canale Youtube ufficiale del ministero della salute



