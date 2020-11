Conferenza Stato-Regioni in Calabria/ I temi: Sci, Dpcm Natale e 21 parametri Cts

Si riunisce oggi alle 15 la Conferenza Stato-Regioni con il consueto video collegamento ma con la particolarità del Ministro Francesco Boccia in presenza dalla Calabria, dopo le settimane di caos totale per la gestione della sanità sull’asse Governo-Regione. «Fino a fine mese ci sarà un tavolo tecnico tra il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, i tecnici dell’istituto, quelli del ministero della Salute e delle Regioni per valutare le ulteriori ponderazioni e proposte delle Regioni», lo aveva detto giovedì scorso nell’ultima riunione con le Regioni lo stesso Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia, annunciando la Conferenza fissata per oggi. Tanti i temi sul tavolo, a cominciare dalla richiesta dei territori di rivalutare i 21 parametri del Cts che monitorano e decidono i “colori” delle Regioni (secondo l’ultimo Dpcm). Su questo il Ministro Speranza è stato però netto e difficilmente fino al 3 dicembre – data del prossimo Dpcm – qualcosa cambierà: «Nessuno sottovaluti la serietà della situazione. La pressione sulle strutture sanitarie è molto alta. Non si può assolutamente scambiare qualche primissimo e ancora insufficiente segnale incoraggiante in uno scampato pericolo. I primi segnali positivi sono frutto delle misure che abbiamo assunto nelle ultime settimane».

CONFERENZA REGIONI: GLI ALTRI NODI

Non c’è solo la sfida a distanza tra Governo e Regioni sui criteri per l’attribuzione di fasce di rischio, sul tavolo della Conferenza odierna si parlerà anche diffusamente del prossimo schema adottato da Palazzo Chigi per riaprire alcune attività nel mese di dicembre: dallo shopping (si pensa ad aperture 9-22 per consentire un respiro economico ai commercianti sotto Natale) al cenone di Natale (basta obblighi, fissato limite di 6 persone per raduni familiari ma senza più vincolo di parentela), passando per i nuovi protocolli sulle Messe in Chiesa e sul tema sempre caldissimo della scuola (lo scontro tra Azzolina e gli altri Ministri per allungare la Dad fino a dopo gennaio per i licei, con parere contrario del Miur). Sulle riaperture il vero nodo è però il tema degli spostamenti: nei giorni di Natale e Capodanno dovrebbero rimanere comunque chiusi bar e ristornati, ma sugli altri giorni potrebbero essere le singole Regioni a decidere quale ordinanze adottare. In merito allo spostamento tra Regioni invece il Governo è diviso: da un lato i ministri “rigoristi” Roberto Speranza, Francesco Boccia e Dario Franceschini che non vogliono aprire i confini regionali, dall’altro Di Maio, Conte e i ministri renziani che invece vorrebbero togliere il vincolo di spostamento per i ricongiungimenti familiari (vietando invece tutti gli altri, ndr). Da ultimo, sul tavolo della Conferenza Stato-Regioni arriverà la bozza di testo prodotta dai territori sulla questione impianti sciistici: la linea del governo sembra quella di autorizzare dal prossimo 3 dicembre una riapertura al 50% della capienza degli impianti, ma solo nelle Regioni “gialle” o “arancioni”. Se arriverà il via libera oggi della Conferenza, la parola poi passerà al Cts per l’ultima validazione definitiva.



© RIPRODUZIONE RISERVATA