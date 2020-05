Conferenza Stato-Regioni, linee guida riapertura/ Boccia “18 maggio non apre tutto”

Pubblicità

Alle ore 18 è prevista l’infuocata video conferenza Stato-Regioni dove, alla presenza pare anche del Premier Conte, si tenterà di trovare un accordo circa le riaperture della fase 2 per tutti quei settori (bar, ristoranti, parrucchieri, pub, centri estetici ecc.) che ancora sono in “lockdown” ormai da inizio marzo e che chiedono con forza di poter ricominciare a vivere. Le Regioni in assetto bipartisan – dalle “leghiste” Veneto-Lombardia-Friuli alla dem Emilia-Puglia-Campania fino alle “forziste” Calabria e Liguria – chiedono al Governo di anticipare le riaperture già al 18 maggio per praticamente tutti i settori, tenendo presente la costante diminuzione di contagi e vittime per il coronavirus: di contro, il Ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia punta ad una riapertura ancora graduale e con differenze a seconda dei territori.

A commento delle linee guida Inail sulla riapertura dal 18 maggio in poi, l’esponente Pd spiegava ieri «Comprendo l’esigenza delle Regioni di avere un quadro che consenta di avviare le riaperture differenziate e ringrazio i presidenti per la condivisione con il governo dell’esigenza di avere linee guida nazionali elaborate dal comitato scientifico su proposta Inail, sulla cui base eventuali ordinanze regionali, emesse prima delle nuove misure, dovranno essere riformulate, a tutela della salute pubblica e della sicurezza sul lavoro». Da giovedì – e poi per ogni settimana – il Ministero della Salute renderà pubbliche i report Regione per Regione della situazione epidemiologica sul Covid-19 così da capire come potrebbero essere ordinate riaperture/chiusure a seconda dell’andamento del contagio.

LE POSIZIONI DELLE REGIONI

«Io spero che con la differenziazione territoriale, possano riaprire ovunque e poi sarà responsabilità delle singole Regioni avere il quadro dei dati a cui facevo riferimento prima. Se i contagi andranno giù, potranno riaprire anche altre cose. Se i contagi saliranno su, dovranno restringere. E sarà più facile per tutti responsabilità e doveri», ha spiegato ancora Boccia stamattina ad Agorà, anticipando le tematiche della video conferenza Stato-Regioni che si produrranno questa sera. Nel frattempo, il punto delle Regioni è molto netto: «Questo pomeriggio si parlerà col Governo per l’apertura al 18 maggio, per riaprire tutto. Questa è l’istanza della Regione Veneto sulla base del monitoraggio scientifico, degli indicatori sanitari che ci sono stati dati – spiega il Governatore Luca Zaia – che non è un ‘libera tutti’ ma con mascherine e rispetto della salute propria e degli altri. Chiederemo l’apertura dei servizi alla persona, dei negozi, bar, ristoranti, centri sportivi e palestre».

A dare manforte ci pensa poi il Governatore della Liguria Giovanni Toti che dal 18 maggio ha già fatto sapere che riaprirà tutto, spiagge comprese: «Ho sentito il ministro Francesco Boccia e credo che alla fine ci sarà il via libera noi chiediamo due cose: che ci conceda di riaprire le attività dal 18 e che torni alle Regioni l’autonomia concessa dal Titolo V e che ci è stata sottratta dal Dpcm. Arrivati alla fase 2, il governo ha tolto il piede dal freno un attimo in ritardo». Richieste di autonomia arrivano poi anche da Friuli Venezia Giulia ma non solo: il n.1 dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha fatto sapere che «vogliamo la certezza che dal 18 maggio possano riaprire gli esercizi e le attività commerciali oggi chiuse, ovviamente sulla base dell’andamento epidemiologico e il rispetto di protocolli di sicurezza condivisi». Dopo l’uscita delle linee guida Inail con le regole per la riapertura ora si attende di capire se la fase 2 voluta dalle Regioni possa trovare un via libera o un ennesimo freno nel Governo, impegnato tra l’altro in parallelo all’altra urgente misura da approvare al più presto sul fronte economico, l’atteso Decreto Rilancio.



