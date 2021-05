CONFERENZA STATO-REGIONI/ Riaperture, PNRR, Dl Semplificazioni: nuove linee guida Cts

È in corso la Conferenza Stato-Regioni, a seguito del vertice con i Governatori e dopo la nuova riunione del Comitato Tecnico Scientifico: all’ordine del giorno le novità sul Decreto Semplificazione, il DL Governance PNRR ed una riflessione ulteriore sulle linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali, già licenziate dalla Conferenza delle Regioni. Come ribadisce il Presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano punta a valutare l’opportunità di «definire indicazioni e misure comuni per la zona bianca». Da quanto filtra dalla riunione in corso con i Ministri Gelmini (Affari Regionali) e Speranza (Salute), le Regioni hanno proposto per la zona bianca «le regole da gialla, aprendo però subito locali e matrimoni».

GIORGIO PATELLI, EX MARITO MARIASTELLA GELMINI/ Lui è il padre della figlia Emma

Si parla dunque di “zona bianca rafforzata” per quei territori che si apprestano ad entrare nel minor rischio possibile dalle prossime cabine di regia (Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna il 31 maggio, Abruzzo, Liguria, Umbria, Veneto il 7 giugno, Lombardia e Lazio dal 14 giugno): si valuta anche il permanere del coprifuoco alle ore 24 per evitare il ritorno immediato della movida. Le regole varrebbero almeno fino al 24 giugno, quando in teoria il Decreto Riaperture in vigore dovrebbe prevedere l’eliminazione tout court del coprifuoco. Inoltre, le Regioni del Nord-Italia chiedono il rinvio delle dosi di vaccino di agosto per favorire il turismo ed evitare il “caos” sulla seconda dose di richiamo per i tanti cittadini che si sposteranno per le vacanze nei prossimi mesi. L’obbiettivo, sostenuto dal Ministro del Turismo Garavaglia, è quello di «pianificare la seconda dose in modo tale da consentire a chi vive in queste quattro regioni di prenotare il primo vaccino e ‘calibrare’ il secondo in modo tale da somministrarlo nella prima o nella quarta settimana di agosto», riporta il Riformista.

Massimiliano Fedriga/ "Preoccupato per l’adesione alla campagna vaccinale"

LE NUOVE LINEE GUIDA DEL CTS

Nella restante parte della Conferenza Stato-Regioni sono in realtà le questioni economiche a fare da padroni sull’ordine del giorno: in attesa di un aggiornamento ufficiale in merito all’esito del dialogo con i Ministri competenti (dovrebbero essere presenti anche il titolare dell’Economia Daniele Franco), ai Presidenti di Regione sono state presentate anche le nuove linee guida del Cts per le riaperture delle prossime settimane. Si va verso nuovo divieto alle docce nelle palestre mentre vengono rinnovate le regole su matrimoni e ristornati: «Per tutte le attività, soprattutto laddove si punta progressivamente alla saturazione dei posti disponibili, e per tutti i lavoratori che non possono mantenere il distanziamento interpersonale previsto, bisogna considerare il possesso di uno dei requisiti per il green certificate», spiegano gli esperti del Cts all’Adnkronos. Sul settore ristorazione è il nodo wedding a tenere banco: «definire il numero massimo di presenze contemporanee (all’aperto e soprattutto al chiuso) in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita». Non vi sarebbe un numero massimo di persone ammesse (al momento è 4, ndr) ma si raccomanda nella bozza «rendere disponibili e obbligatori prodotti per l’igienizzazione delle mani per i clienti e per il personale anche in più punti del locale». Per le cerimonie, infine, è consentito il partecipare «solo a coloro che sono in possesso di uno dei requisiti per la green card»; da ultimo, per spiaggia e stabilimenti balneari servirà «definire il numero massimo di presenze contemporanee (all’aperto e soprattutto al chiuso) in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi d’aria ed alla possibilità di creare aggregazioni in tutto il percorso di entrata, presenza e uscita».

LEGGI ANCHE:

Decreto Covid, Draghi “riaperture graduali”/ Governo-Regioni: novità Rt e coprifuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA