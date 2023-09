Confindustria: assemblea a Cosenza il 26 settembre 2023/ “Innovazione e sostenibilità per le imprese”

Confindustria il 26 settembre 2023 terrà la sua assemblea a Cosenza, più precisamente al Parco degli Enotri a Mendicino. Un’occasione utile per ratificare l’elezione del nuovo presidente degli industriali della provincia, Giovan Battista Perciaccante, che guiderà l’associazione per i prossimi quattro anni, subentrando a Fortunato Amarelli. Una lunga mattinata di incontri ed interventi, che si apriranno con una seduta privata per l’elezione del neo presidente, proseguendo alle ore 10:45 con l’avvio dei lavori dell’evento pubblico, alla presenza di autorità, giornalisti, rappresentanti delle istituzioni e del mondo economico, sociale e culturale regionale.

Tra i tenti interventi previsti nel corso dell’assemblea di Confindustria chiamata “Innovazione & sostenibilità. Imprese protagoniste del cambiamento“, spiccano i saluti del Sindaco di Cosenza Franz Caruso, della Presidente della Provincia di Cosenza Rosaria Succurro, dell Presidente uscente dell’unione per gli industriali Fortunato Amarelli e del Presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara. Spetterà poi al nuovo presidente eletto Giovan Battista Perciaccante presentare la relazione programmatica sul suo mandato. Il Direttore degli Industriali Rosario Branda, poi, modererà un panel con la Presidente Ance Federica Brancaccio e con il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto.

Il numero uno di Confindustria Carlo Bonomi concluderà, infine, i lavori che faranno registrare anche la consegna di riconoscimenti alle aziende che hanno raggiunto i 25 ed i 50 anni di adesione all’Associazione. Si tratta delle aziende Co.Ge.Ma Costruzioni di Silvio Maletta & C, Costruzioni Spadafora Srl e Mansueto Giuseppe e C snc per i 50 anni di adesione e, per i 25 anni, di Aquarius di Angelo Lo Celso & C. Sas, Barbieri geom. Andrea, Carlig Costruzioni srl, Centro Carni Sila Snc, CGC Sale Cinematografiche, Edilplus, Fidia srl, Madeo Industrie Alimentari, Moraca Costruzioni Generali snc, Partenopea Petroli, Rai e TIM.

Confindustria Cosenza: “L’innovazione e la sostenibilità al servizio della imprese”

L’Assemblea “Innovazione & sostenibilità. Imprese protagoniste del cambiamento” di Confindustria Cosenza, sede territoriale di Unindustria Calabria, rappresenterà un importante momento di confronto tra le istituzioni, gli stakeholders e la pubblica opinione, che nella cornice del Parco degli Enotri a Mendicino discuteranno dell’azione presente e futura dell’unione industriale, con un occhio sempre rivolto anche al passato.

L’organizzazione di rappresentanza degli imprenditori, ovvero Confindustria, infatti conta più di 95 anni di storia e continua imperterrita a dare voce alle istanze ed ai progetti di centinaia di imprese. Il focus dell’assemblea a Cosenza ruoterà attorno a due importanti parole chiave, ovvero innovazione e sostenibilità, a conferma dell’impegno teso a lavorare con approccio propositivo alla crescita dell’economia del territorio, della regione e del Paese, aiutando le imprese a superare le tante difficoltà degli ultimi anni, che vanno ad aggiungersi a limiti e difficoltà strutturali. La consegna dei riconoscimenti alle imprese storiche vuole mettere in evidenza il valore sociale e culturale dell’impresa, produttrice di ricchezza, creatrice di lavoro ed occupazione, con impatto diretto sull’economia dei territori e del Paese.

