Appello di Confindustria all'Ue per il rilancio di un piano che diminuisca il divario competitivo con Usa e Cina e il rischio di declino industriale

L’Europa è rimasta troppo indietro a livello industriale e rischia un declino irreparabile se non verranno messe in campo azioni per rilanciare la competitività, questo l’allarme di Confindustria che in occasione del Forum trilaterale con MEDEF e BDI ha lanciato un appello alle altre associazioni di categoria di Francia e Germania, invitandole a sostenere un rafforzamento dell’autonomia strategica chiedendo alle istituzioni un netto cambiamento nelle politiche a favore delle aziende, in particolare nel settore della ricerca e in quello tecnologico.

Il pericolo principale, come ha sottolineato il presidente Orsini, è quello di perdere di vista gli obiettivi di crescita, che andrebbero ripristinati con un piano ben preciso che preveda alcune priorità tra cui la semplificazione della burocrazia e la riduzione della dipendenza dalle importazioni di materie prime, due problemi che stanno notevolmente contribuendo a spingere le industrie delle tre principali economie Ue fuori dal mercato internazionale, molto indietro rispetto a Cina e Stati Uniti che invece stanno adottando misure concrete per sostenere la propria indipendenza.

Appello di Confindustria e delle associazioni di imprese manifatturiere di Francia e Germania all’Unione Europea per il rilancio di un piano necessario a prevenire il declino industriale che rischia di annientare la competitività delle aziende e mettere in crisi tutto il settore già indietro sul mercato rispetto ai concorrenti internazionali. Per colmare il divario, i rappresentanti dei tre paesi, che insieme valgono il 60% del Pil Ue, hanno proposto una strategia che dovrà avere alcuni obiettivi primari.

Il primo, quello di mettere al centro gli investimenti di capitali europei per garantire lo sviluppo tecnologico che possa portare ad una autonomia che oggi è carente, specialmente nel settore ricerca e innovazione. Poi, sostenere la semplificazione delle regole, soprattutto quelle burocratiche che riguardano la decarbonizzazione e la transizione energetica. Senza una chiara politica, il rischio di perdere benessere e sicurezza è infatti elevato, come sostiene Orsini, perchè: “senza l’industria non c’è la tenuta del welfare“.