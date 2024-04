CONFINDUSTRIA/ Colombo (UCIMU): pieno sostegno a Orsini per lo sviluppo di progetti e iniziative

Il Consiglio generale di Confindustria ha designato presidente degli industriali per il prossimo mandato, dal 2024 al 2028, Emanuele Orsini, Vicepresidente uscente con delega al credito.

Barbara Colombo, presidente UCIMU, ha dichiarato: “A nome mio e dell’associazione dei costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione, esprimo a Emanuele Orsini le più vive congratulazioni per la sua designazione a presidente di CONFINDUSTRIA. La sua esperienza all’interno dell’organizzazione e la sua visione di imprenditore concreto gli permetteranno certamente di condurre al meglio la Confindustria attraverso le sfide complesse che attendono le imprese manifatturiere nei prossimi anni. Buon lavoro a lui e alla squadra che formerà. UCIMU assicurerà come sempre sostegno e collaborazione allo sviluppo di idee, progetti e iniziative promosse dal Sistema per lo sviluppo dell’industria del paese”.

Bruno Bettelli, presidente FEDERMACCHINE, la federazione dell’industria italiana del bene strumentale, ha dichiarato: “Complimenti a Emanuele Orsini per la designazione a presidente della Confindustria. A lui e alla sua squadra spetta un compito importante quale è quello di sostenere e stimolare le imprese italiane nella loro crescita e nel loro sviluppo; elementi indispensabili per il mantenimento del ruolo di primo piano che l’industria del paese ricopre da sempre nel contesto internazionale. Buon lavoro!”.

