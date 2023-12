Confisca dei beni/ Iter più veloce e immediato: chi rischia? (14 dicembre 2023)

Le nuove norme sulla confisca dei beni, prevedono la sottrazione di quest’ultimi in modo molto più rapido. Per poter avviare questa procedura, il tribunale nazionale dev’essere certo che il bene da confiscare sia oggetto di una organizzazione criminale.

La criminalità potrebbe espandersi in diversi campi, dal terrorismo alla tratta di essere umani, dal traffico di sostanze stupefacenti (come la droga), fino all’evasione fiscale delle imposte. A darne conferma è la revisione che riguarda la Direttiva sul congelamento e la confisca dei proventi di reato su cui il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo hanno trovato un accordo specifico.

SUPERBONUS 110%/ La cronistoria di un macigno sui conti che divide la maggioranza

Confisca dei beni in UE: per quali casi?

La confisca dei beni nell’Unione Europea, sarà resa possibile a patto che il bene sia realmente oggetto della criminalità organizzata, tanto da far fruttare dei vantaggi economici e chiaramente in maniera illecita.

L’accordo che abbiamo accennato, dovrà essere validato tramite i rappresentanti degli stati membri in seno al Coreper (Consiglio). Qualora il testo venisse approvato, lo step finale riguarda l’adozione formale sia al Parlamento Europeo che al Consiglio.

Social Card attivazione/ confermata la proroga: ecco fino a quando (14 dicembre 2023)

Per poter applicare la nuova direttiva che prevede di confiscare i beni criminali, occorre valutare l’entità del reato, che potrebbe manifestarsi in differenti settori: dalla criminalità organizzata al terrorismo, dalla tratta di esseri umani al traffico di droga, per poi terminare con reati fiscali in riferimento sia alle imposte dirette che per le imposte indirette.

Come stabilito dal diritto nazionale di ogni Stato Membro, la punizione da poter affliggere a questi “soggetti criminali”, può privare la loro libertà, o attuare una misura di sicurezza privativa della loro libertà, per un periodo minimo di un anno.

Tredicesima detassata/ Preoccupazioni per il 2024: riduzione in previsione? (14 dicembre 2023)

Motivo per cui, Procure, organismi di ciascun Stato Membro e le autorità nazionali, dovranno attenzionare al rintracciamento, al congelamento e alla gestione minuziosa dei patrimoni economici che fanno parte dell’attività criminale.











© RIPRODUZIONE RISERVATA