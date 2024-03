Confronti, diretta video streaming incontro ‘Buone nuove”/ “Informazione tra sensazionalismo e sociale”

OGGI NUOVO INCONTRO DEL CICLO “CONFRONTI”: INFO E DIRETTA VIDEO STREAMING

Si terrà oggi giovedì 7 marzo 2024 il terzo appuntamento di “Confronti”, ciclo di incontri legati ai temi dell’attualità e del non profit: promosso da CST Novara VCO, Rosmini International Campus, Fondazione per la Sussidiarietà (come partner scientifico) e ilsussidiario.net come media partner, il nuovo appuntamento con “Confronti” vede oggi al centro del dibattito il rapporto tra informazione e società civile.

“Buone nuove. L’informazione tra sensazionalismo e racconto del ‘sociale” è il titolo dell’incontro previsto questa sera presso la Sala delle Vetrate nel Castello di Novara, Piazza Martiri delle Libertà 3 (NO). Da un lato l’intrattenimento con marcata forzatura “sensazionalistica” e dall’altro l’informazione con grandi potenzialità nel raccontare la crescita della società civile: di questo e molto altro si discuterà nell’incontro di “Confronti” giunto al terzo appuntamento di questa nuova edizione legata sempre all’attualità e al non profit, con particolare attenzione alla sussidiarietà «a servizio del bene comune». La diretta video streaming dell’evento sarà garantita – gratuitamente – sulle pagine del “Sussidiario.net” a partire dalle ore 21.

“BUONE NUOVE-CONFRONTI”: OSPITI E RELATORI

«Durante la serata, grazie alla presenza di illustri ospiti provenienti dal mondo dell’editoria nazionale – sottolinea Daniele Giaime, Presidente del CST ETS Novara Vco, – toccheremo diverse tematiche legate al racconto del sociale come comprensione delle realtà anche diverse dalle nostre, che ha il potere di accrescere l’empatia nei lettori o ascoltatori e promuovere una maggiore comprensione tra individui e comunità diverse». Dagli ultimi dati Audicom sull’interesse degli italiani per l’attualità ai grandi temi della modernità, spesso le questioni sociali purtroppo non ricevono l’attenzione che meritano sui media tradizionali. Da qui si partirà nell’incontro di questa sera “Buone Nuove”: dopo i saluti istituzionali del Presidente del CST Daniele Giaime, l’incontro sarà moderato da Carlo Teruzzi, rettore Rosmini International Campus. Ricordiamo come l’incontro (e tutti gli altri del ciclo “Confronti”) è accreditato per i crediti dell’Ordine dei giornalisti e per gli insegnanti sulla piattaforma S.O.F.I.A. Ecco qui di seguito la lista di ospiti e relatori all’incontro sull’informazione legata ai temi del sociale:

SALUTI ISTITUZIONALI

Daniele Giame, Presidente CST ETS Novara VCO

Gianfranco Quaglia, Presidente Consiglio di Disciplina, Ordine dei Giornalisti del Piemonte

RELATORI

Giorgio Paolucci, giornalista e scrittore, editorialista di Avvenire, curatore di pubblicazioni e mostre su tematiche sociali

Antonella Mariani, caporedattrice di Avvenire, esperta nelle questioni sociali e legate ai diritti umani

Elisabetta Soglio, giornalista, ideatrice e responsabile del progetto “Buone Notizie – L’impresa del bene” del Corriere della Sera

Paolo Usellini, giornalista, responsabile del progetto CST e Gruppo stampa diocesana novarese per informazione locale sul non profit

Caterina Mandarini, direttore CST ETS Novara VCO, curatrice rubrica tv “L’infinito dentro un bisogno, l’incontro”

Modera l’incontro il rettore del Rosmini International Campus, Carlo Teruzzi











