CONFRONTI/ Non profit, motore di sviluppo del welfare: le prospettive

Giunge all’ultimo appuntamento l’iniziativa su nuove competenze, lavoro, politica e non profit in cui la sussidiarietà a servizio del bene comune costituisce il filo conduttore. Promossa dal CST Novara VCO il ciclo Confronti è realizzato in collaborazione con la Fondazione per la Sussidiarietà, il Rosmini International Campus e ilsussidiario.net come Media Partner.

“Non Profit e sviluppo sociale. Quali prospettive?” sarà il tema al centro del dibattito che con taglio molto concreto illustrerà i nuovi strumenti introdotti dalla Riforma del Terzo Settore: coprogettazione e coprogrammazione. Il mondo del Terzo settore e quello della pubblica amministrazione infatti, sempre più di frequente, si troveranno a pianificare e progettare insieme le politiche di sviluppo del territorio, come sancito dall’art. 55 del Codice del Terzo settore, che promuove la possibilità per le amministrazioni regionali e locali di affidarsi agli Enti del Terzo settore senza più ricorrere ad affidamenti mediante appalti pubblici.

Gli ETS come motore e protagonisti attivi dello sviluppo del welfare, della crescita e del benessere delle comunità, il rapporto con gli enti pubblici e come realizzare una efficace e proficua collaborazione sono gli argomenti che verranno trattati, con esempi pratici e indicazioni utili a ETS ed enti pubblici per una fattiva coprogettazione. Facendo il punto sullo stato dell’applicazione della coprogettazione e della coprogettazione, si andranno a sottolineare sia i vantaggi di tale modalità, sia le criticità, al fine di offrire tutti gli elementi utili a una crescita complessiva del sistema pubblico-privato

Il dibattito vedrà la partecipazione di importanti figure legate al mondo del non profit, del pubblico e della sussidiarietà: Stefano Gheno – Dipartimento Welfare Fondazione per la Sussidiarietà, Presidente della CdO Opere Sociali ETS e membro del Consiglio Nazionale del Terzo Settore; Luciano Gallo – Referente dei contratti pubblici e innovazione sociale, diritto del Terzo Settore di ANCI Emilia Romagna; Gabriele Sepio – Segretario Generale della Fondazione Terzjus; Daniele Giaime – Presidente CST ETS Novara VCO e Vicepresidente Vicario di CSVnet Piemonte. L’incontro sarà moderato dal direttore del Centro Servizi per il Territorio NO-VCO Caterina Mandarini.

Partendo dal Rapporto della Fondazione per la Sussidiarietà con Stefano Gheno si parlerà di come una sussidiarietà operante non sia un complemento marginale al sistema di welfare ma il motore dello sviluppo.

Con Luciano Gallo, avvocato di ANCI, si parlerà quindi delle forme giuridiche e amministrative legate alla coprogrammazione e alla coprogettazione.

Daniele Giaime, racconterà come la sussidiarietà favorisca lo sviluppo sociale attraverso la narrazione esempi concreti di alleanza tra pubblico e privato che favoriscono una crescita più sostenibile, equa e inclusiva. Gli esempi faranno particolare riferimento alle esperienze di coprogettazione con il Comune di Novara, patrocinatore dell’iniziativa.

“Come CST ci siamo già attivati per supportare le nostre associazioni in processi di coprogrammazione e coprogettazione con gli enti pubblici. – afferma Giaime – L’impulso dato ai CSV a divenire agenzie di sviluppo del territorio va infatti in questa direzione: oltre a sostenere il tessuto associativo è necessario promuovere e accompagnare una cultura di fattiva collaborazione tra gli attori del territorio.”

Infine, Gabriele Sepio, uno dei più grandi esperti italiani sulla riforma del Terzo settore, racconterà come cambia la declinazione dell’economia sociale con la Riforma del Terzo Settore attraverso la valorizzazione della gratuità, del volontariato e dell’economia circolare. L’evento è accreditato alla piattaforma S.O.F.I.A per il riconoscimento dei crediti formativi per i docenti. Appuntamento per venerdì 21 aprile alle ore 21 presso il Castello di Novara – Sala delle Vetrate in Piazza Martiri della Libertà 3 a Novara e in diretta streaming su www.ilsussidiario.net.











