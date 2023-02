CONFRONTI/ Politica e partecipazione nel terzo incontro con Lupi, Gusmeroli e Borghi

Dopo il primo appuntamento sulle character skills e il secondo sul lavoro e le prospettive occupazionali, si parlerà di politica e partecipazione nel terzo appuntamento del ciclo di incontri promosso dal Centro Servizi per il Territorio NO-VCO in collaborazione con Rosmini International Campus, Fondazione per la Sussidiarietà e Il Sussidiario.net.

AL TEATRO OSCAR/ "A te come te", lo sguardo di Testori nella notte dell'umano

Il dibattito fa parte di Confronti, esperienza che nasce dall’incontro di questi soggetti che pur eterogenei tra loro, hanno trovato terreno comune nel desiderio di mettere a tema alcune delle questioni maggiormente rappresentative rispetto una costruzione sussidiaria della società in cui viviamo.

Come sta cambiando la partecipazione degli italiani alla vita pubblica e alla vita sociale del Paese? Che cosa ha determinato la profonda crisi che realtà quali enti del Terzo settore, associazionismo, soggetti di rappresentanza, autonomie funzionali, affrontano da tempo in Italia? I giovani oggi sentono ancora il desiderio di essere protagonisti attraverso l’esperienza politica?

Valditara: “mai scuola d’élite, valorizzare talenti”/ “Sinistra vuole negare libertà”

“Corpi intermedi e politica: quale futuro?” affronterà tali quesiti con una riflessione su alcune delle più stringenti questioni legate alla frammentazione dell’esperienza aggregativa e della conseguente messa in crisi dei principi di rappresentatività e di legittimazione, che oggi è sempre più caratterizzano il rapporto tra gli individui e lo Stato nelle sue differenti forme.

Carlo Teruzzi, Rettore del Rosmini International Campus, ne parlerà con il prof. Giorgio Vittadini dell’Università Bicocca di Milano nonché Presidente della Fondazione per la Sussidiarietà, l’On. Maurizio Lupi – Presidente di Noi per l’Italia e dell’ Intergruppo parlamentare della Sussidiarietà, il Senatore Enrico Borghi – membro della III Commissione permanente (esteri e difesa) del Senato e del Copasir, e l’On. Alberto Gusmeroli, Presidente della X Commissione Attività produttive, Commercio e Turismo della Camera dei Deputati. Gli ospiti affronteranno il tema partendo dalle loro esperienze personali ed avendo cura di evidenziare come non vi sia latitudine o longitudine spazio-temporale, che possa annullare il desiderio dell’uomo di essere il protagonista dell’avventura umana e di esserlo all’interno di una comunità fatta da rapporti relazioni orientati verso il raggiungimento di un bene comune.

GUARESCHI/ Se don Camillo unisce (a modo suo) Francesco e Ratzinger

La serata sarà introdotta dal saluto del Presidente del CST Daniele Giaime. L’incontro si svolgerà giovedì 23 febbraio alle ore 21.00 presso la Sala Falcioni (ex Cappella Mellerio) in Piazza Rovereto 4 a Domodossola e in diretta streaming su ilsussidiario.net.











© RIPRODUZIONE RISERVATA