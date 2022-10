CONFRONTI/ Scuola e character skill nel primo appuntamento

Il mondo della scuola è chiamato sempre più a preparare i nostri giovani al futuro professionale con uno sguardo che va oltre la didattica di programma e le conoscenze/competenze cognitive. I percorsi educativo/formativi debbono infatti considerare e porre l’attenzione anche sulle così dette character skill, le disposizioni della persona, le sue attitudini comportamentali, le motivazioni, la creatività, il problem solving, il modo di porsi in relazione con l’altro e con il lavoro.

Le abilità richieste dal mondo del lavoro oggi sono imprescindibili dalla persona, dal suo carattere, dalla sua sfera emotiva, tutti elementi che sono strettamente collegati alle competenze formali e che concorrono al successo e alla soddisfazione professionali. Per questo la scuola è chiamata non solo a valutare tali competenze, ma a valorizzarle e offrire percorsi capaci di “coltivare” e accompagnare gli studenti alla “scoperta” e consolidamento di tali disposizioni. Nella vita di tutti i giorni, con i nostri cari, con amici, compagni, colleghi, siamo sempre chiamati a mettere in campo le nostre capacità di relazione, di gestione di eventuali problematiche, di creatività per l’assolvimento di un compito.

Sono risorse che attraversano trasversalmente la nostra quotidianità e che attiviamo e apprendiamo in ogni dimensione del nostro esistere. Anche l’attività di volontariato rappresenta un terreno fertile dove acquisire e sviluppare le character skill, un ambiente per lo più informale, dove la dimensione relazionale è centrale e il fondamento valoriale e motivazionale è molto forte. In quest’ottica, realizzare dei percorsi tra scuola e volontariato per offrire significative occasioni di crescita ai giovani potrebbe rivelarsi un’ottima base su cui costruire le competenze che saranno richieste nella professione futura.

L’importanza di riflettere e confrontarsi su un tema così attuale e importante per il futuro dei nostri giovani è alla base del primo appuntamento di “Confronti”, iniziativa promossa da Fondazione per la Sussidiarietà, ilsussidiario.net, Centro Servizi per il Territorio NO-VCO e Rosmini International Campus. L’incontro dal titolo “Character skills: nuova frontiera per la scuola” affronterà proprio il nuovo sguardo che l’istituzione scolastica è chiamata ad avere, per una formazione integrale della persona e rispondere alle necessità emergenti dal mondo del lavoro. Giorgio Vittadini – Presidente Fondazione per la Sussidiarietà e curatore del volume “Viaggio nelle character skills. Persone, relazioni, valori”, Angelo Candiani – Presidente di ASLAM (Associazione Scuole Lavoro Alto Milanese), Stefano Gheno – Professore di Gestione delle Risorse Umane all’Università Cattolica di Milano e Pietro Lonati – Direttore di stabilimento del Gruppo Francioli, porteranno la loro autorevole esperienza e si confronteranno in un dibattito ricco di riflessioni e spunti.











