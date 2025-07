Come ha reagito il tentatore Salvatore Guida al falò di confronto tra Sarah e Valerio a Temptation Island 2025? Un velo di commozione in un video su TikTok…

Sarah e Valerio: il confronto a Temptation Island 2025 conquista tutti

Tra i falò di confronto più belli non solo di Temptation Island 2025, ma di tutta la storia del reality, c’è sicuramente quello che abbiamo visto poche sere fa tra Sarah e Valerio. I due fidanzati hanno deciso di dirsi addio dopo essersi resi conto, ammettendolo amaramente, di non amarsi più pur volendosi ancora un gran bene.

La decisione di uscire da solo è stata presa dal ragazzo e la fidanzata, a sua volta, non ha potuto fare altro che accettarla. Il loro confronto tra le lacrime è stato accolto dal pubblico con grandissima commozione, per la loro storia e per il modo delicato e rispettoso con cui si sono lasciati.

Il loro addio, seppur doloroso, sembra aver conquistato proprio tutti e anche uno dei tentatori di questa edizione non è rimasto indifferente alla tenerissima clip del loro falò. Non un tentatore qualunque, bensì colui con cui Sarah ha instaurato un rapporto di complicità e confidenze all’interno del villaggio delle fidanzate: Salvatore Guida.

Salvatore Guida, come ha reagito il tentatore di Sarah al loro falò di confronto

A Temptation Island 2025 Sarah si è parecchio avvicinata al tentatore Salvatore Guida, tra confidenze e una complicità evidente, trovando in lui quelle mancanze che invece la facevano soffrire nel suo rapporto con Valerio. Ma come ha reagito il single al commovente falò di confronto tra i due ormai ex fidanzati?

A rivelarlo è un video TikTok che mostra il tentatore dal barbiere, intento a farsi aggiustare la barba, mentre guarda sul cellulare alcuni video. E, tra questi, spunta proprio quello del falò di confronto tra Sarah e Valerio, di fronte al quale non nasconde un velo di commozione.

Il video è stato probabilmente girato da un suo amico, che ha voluto immortalarlo mentre assiste al confronto tra i due, con tanto di ironica scritta a corredo: “Quando anche il tentatore si commuove al falò di confronto” con, in aggiunta, un’emoji che ride. Anche il tentatore, dunque, non è rimasto indifferente al dolcissimo momento che ha visto protagonisti i due ex fidanzati, che hanno preso strade separate sulle struggenti note di Amor di Achille Lauro.