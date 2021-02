Confusi e felici/ Video, su Rai 3 il film con Claudio Bisio (oggi, 20 febbraio)

Confusi e felici andrà in onda su Rai 3 nella prima serata di oggi, sabato 20 febbraio, alle ore 21.45. Si tratta di una commedia italiana del 2014 scritta, diretta ed interpretata da Massimiliano Bruno (Nessuno mi può giudicare, Gli ultimi saranno ultimi, Non ci resta che il crimine). Nel cast anche Claudio Bisio (Benvenuto Presidente, Benvenuti al Sud, Se mi vuoi bene), Marco Giallini (Perfetti sconosciuti, Tutta colpa di Freud, la serie tv Rocco Schiavone) e Anna Foglietta (Nessuno mi può giudicare, Mai Stati Uniti, la serie tv La mafia uccide solo d’estate), già sul set con Giallini in Perfetti Sconosciuti e Tutta colpa di Freud. Nel film compaiono, in breve cameo, anche i cantautori Max Gazzè, Niccolò Fabi e Daniele Silvestri, che interpretano una serenata.

Confusi e felici, la trama del film

Soffermiamoci sulla trama di Confusi e felici. Marcello (Claudio Bisio) è uno psicanalista con la passione per il tiro con l’arco. Dopo un malore però scopre che ha dei seri problemi alla vista e che presto diventerà completamente cieco. Cade così in depressione, ma la sua segretaria Silvia (Anna Foglietta) e alcuni suoi pazienti, fra cui lo spacciatore Nazzareno (Marco Giallini), l’autista di autobus Pasquale (Massimiliano Bruno) e la ninfomane Vitaliana (Paola Minaccioni), decidono di aiutarlo.

Le cose sembrano ben presto migliorare, grazie anche all’aiuto di uno psichiatra, e Marcello recupera ben presto la serenità e un nuovo affiatamento con i propri pazienti. Si tratta però di una felicità di breve durata: una nuova visita conferma a Marcello che presto perderà la vista.

L’unico modo per contrastare questa condanna è ua delicatissima operazione, che rischia però di renderlo completamente e istantaneamente cieco. Marcello cade di nuovo in depressione e anche l’intervento dei suoi pazienti, ormai diventati suoi amici, e di Silvia non sembra in grado di risollevargli il morale.

Video, il trailer del film "Confusi e felici"





