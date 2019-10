Confusi e Felici/ Video, su Rai 3 il film di Massimiliano Bruno (oggi, 25 ottobre)

Confusi e Felici renderà felici gli amanti delle commedie italiane, con Rai 3 che lo manderà in onda in prima serata oggi 25 ottobre 2019. Si tratta di un film datato 2014 e firmato da Massimiliano Bruno, star in diverse serie e film italiani comici (tra i quali ricordiamo Smetto quando voglio e la sit com Boris). Tra i protagonisti della pellicola ci sono Claudio Bisio, Marco Giallini, Anna Foglietta e lo stesso Massimiliano Bruno, oltre a una serie di attori comici italiani molto famosi tra i quali Gioele Dix, Pietro Sermonti, Rocco Papaleo e Caterina Guzzanti.

Confusi e Felici, la trama del film

Confusi e Felici racconta la storia di Marcello, uno psicanalista che tra i suoi pazienti annovera un gruppetto piuttosto nutrito di casi particolari: tra questi Nazareno, uno spacciatore di borgata che soffre di attacchi di panico da quando ha scoperto che diventerà padre, Pasquale, autista di autobus che alla soglia dei quarant’anni ancora abita con la madre e affetto da disturbi alimentari. C’è poi la ninfomane Vitaliana, che tenta in ogni modo di andare a letto con lo stesso Marcello e Michelangelo, giornalista sportivo molto famoso ma affetto da scatti d’ira incontrollabile da quando ha scoperto il tradimento della moglie. La vita di Marcello si complicherà quando scoprirà di avere una malattia agli occhi destinata a portarlo alla cecità e saranno proprio i suoi bizzarri pazienti a fornirgli un prezioso aiuto.

