Congedo obbligatorio padre 2022/ Quanti giorni spettano e come richiederlo

Il congedo obbligatorio del padre nel 2022 secondo l’INPS, non dev’essere una scelta facoltativa bensì un dovere da portare a termine. La novità arriva quest’anno nel mese di agosto, con l’emanazione del così noto «congedo di paternità obbligatorio».

A chiarire ogni singolo aspetto è la circolare INPS numero 122 del 27-10-2022, con il quale fa sapere che al padre lavoratore, verranno concessi – sotto forma di obbligo – 10 giorni di congedo parentale da poter usufruire o due mesi prima del possibile parto, o cinque mesi dopo da quando è nato il figlio.

Congedo obbligatorio padre 2022: a chi spetta? I dettagli

Il congedo obbligatorio del padre 2022 può essere usufruito a giornate e non a ore. Dunque l’istituto previdenziale pagherà soltanto i giorni di lavoro e non i “festivi”, durante lo stop dal lavoro di paternità.

L’unica eccezione viene fatta in caso di gravidanza plurima o gemellare, dove il congedo viene concesso per 20 giorni e non soltanto 10. Il permesso è concesso a tutti i lavoratori dipendenti, inclusi quelli agricoli a termine e domestici, senza escludere i lavoratori delle PA (Pubbliche Amministrazioni).

Il congedo del padre esclude tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, quindi anche quelli autonomi.

Congedo obbligatorio padre 2022: affidamento o adozione, cosa succede?

Il congedo obbligatorio del padre nel 2022 vale anche in caso di affidamento o adozione. Nel secondo caso (a livello nazionale), il periodo dalla quale il lavoratore può astenersi dal suo impiego, riguarda quello dopo che il figlio adottato è entrato in famiglia ed entro i 5 mesi successivi.

Nel caso di adozione internazionale, il papà potrà godere del suo congedo anche se il figlio non si trovasse in Italia. Questo perché prima del trasferimento, saranno essenziali dei viaggi al fine di terminare le pratiche burocratiche per portare il minore in Italia.

In questo caso è essenziale che l’ente a cui i genitori si sono affidati per l’adozione, certifichi la permanenza del padre all’estero, trovatosi lì per concludere tutti gli adempimenti del caso.











