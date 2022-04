Congedo parentale 2022/ Esteso fino a 12 anni e novità per le donne in smart working

Esteso il congedo parentale per le donne lavoratrici: ok del Cdm

Il Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana ha approvato il congedo parentale esteso fino a 12 anni d’età. Una estensione che ha reso felice soprattutto le donne lavoratrici, grazie al quale oggi possono richiedere un periodo di assenza retribuito per legittimi motivi familiari.

La proposta è stata comunicata da Andrea Orlando, Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, che ha ritenuto un sacro diritto per le donne lavoratrici, poter richiedere l’indennità di maternità per accudire i figli fino a 12 anni d’età.

«Due provvedimenti che estendono i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e che introducono misure per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro».

Congedo parentale esteso fino a 12 anni: come funziona

Andrea Orlando si ritiene soddisfatto di esser riuscito ad ottenere l’estensione del congedo parentale passando da 6 fino a 12 anni di età. Il Decreto ha approvato inoltre, anche la possibilità di erogare l’indennizzo di maternità alle donne che usufruiscono dello smart working.

Il Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana ha approvato il documento, in cui per iscritto si è fatto presente che:

«I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, sono tenuti in ogni caso a riconoscere priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a dodici anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità».

Gli stessi diritti saranno ottenuti dal caregiver familiare, nonché l’assistente che previo pagamento o servizio gratuito, potrà richiedere lo stesso trattamento riservato alle donne lavoratrici.

Congedo parentale, estesa copertura da 6 a 9 mesi

Oltre all’estensione dell’età, i mesi di copertura complessiva per poter ottenere il congedo parentale sono passati da sei a nove. L’indennità prevista invece, ammonta al 30% rispetto al totale della retribuzione mensile.

Una novità importante sull’indennità di maternità riguarda le donne in carriera autonome e libere professioniste, grazie al quale potranno astenersi anche anticipatamente dal lavoro per i casi di “gravidanza a rischio“.

Congedo parentale ed indennità di maternità, favoriranno quindi le libere professioniste, donne in smart working e tutte coloro che hanno figli fino ai 12 anni di età. La Legge resterà in vigore fino a nuovo decreto di Legge.











