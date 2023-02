Congedo parentale 2023/ Fino all’80% di indennizzo, ma solo in certi casi

Il congedo parentale 2023 è una misura retribuita sia per il padre che per la madre che durante i primi mesi di vita del figlio, potrebbero assentarsi dal luogo di lavoro. Quest’anno i cambiamenti sono molti, ecco perché occorre chiarire la retribuzione e tutte le novità riguardo a questo aspetto.

Il concedo parentale ha apportato delle modifiche, tra cui il tempo massimo in cui vi è consentito assentarsi per accudire il figlio. Nel caso di un dipendente, egli può assentarsi dal luogo del lavoro per un massimo di 6 mesi (da poter frazionare), purché rientri entro il primo anno di vita del figlio da accudire.

Congedo parentale 2023: retribuzione e casi da analizzare

Il congedo parentale del 2023 è retribuito. Ma ci sono dei casi ammessi, e altri no. Abbiamo visto il tempo massimo nel caso di un lavoratore dipendente, ma cosa succede se uno dei due genitori dovesse esser single, quindi in situazioni in cui i due sono separati o divorziati?

Per un papà solo, il limite massimo di permesso arriva a 7 mesi, se si assentasse per 3 mesi consecutivi. Per una madre sola, il congedo parentale si estende a 10 mesi. Il congedo retribuito è pari a 9 mesi, durante i quali si ottiene il 30% del salario medio, sempre entro il primo anno di vita del figlio (anche per affidi o adozioni).

Per il singolo genitore, qualora lo richiedesse entro i sei anni del figlio, una di queste mensilità verrebbe indennizzata all’80%. Ecco gli altri casi di indennizzo, anche suddiviso in ore:

Tre Mesi di congedo retribuito destinato al padre, Tre Mesi di congedo retribuito destinato alla madre, Tre Mesi di congedo retribuito possono essere suddivisi tra entrambi.

In caso di genitore che vive e bada da solo al figlio, l’indennizzo totale ammonta a 9 mesi, di cui al 30% dello stipendio medio. Queste le nuove regole del congedo parentale del 2023.

