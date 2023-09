Congedo parentale 2023/ Il trucco per non considerare i giorni festivi (14 settembre)

Il congedo parentale 2023 prevede che sia madre che padre, possono astenersi dal lavoro in modo facoltativo, questo quanto meno, nei primi 12 mesi di nascita del loro pargoletto. Il sistema però, include e conteggia, anche i giorni ritenuti “festivi”, o semplicemente, di norma “non lavorativi”.

Ad esempio, se un lavoratore o una lavoratrice, lavorano per cinque giorni su sette, nel caso in cui richiedessero il congedo parentale, gli verrebbero conteggiati anche i sabati e le domeniche. Dunque su 30 giorni di congedo, soltanto 20 sarebbero quelli effettivamente lavorati.

Per evitare che ciò avvenga, alcuni dipendenti avrebbero pensato ad un escamotage legale, che però, potrebbe creare rogne con il datore di lavoro (l’indennizzo non verrebbe intaccato).

Congedo parentale 2023: niente sabato e domenica da conteggiare

Il congedo parentale del 2023, qualora non prevedesse delle accortezze, o non venisse applicato con degli escamotage che presenteremo, conteggerà sabati, domeniche e giorni festivi.

Facciamo un esempio: il lavoratore decide di aderire al congedo parentale, per i periodi che vanno dall’1 al 30 settembre. Senza applicare il “trucchetto”, all’impiegato verrebbero detratti tutti e 30 giorni, ma considerando che lavora dal lunedì al venerdì, anche sabati, domeniche e festività, saranno inclusi.

Prendersi la giornata di lavoro “intelligente”

Per evitare che il congedo parentale nel 2023 conteggi week-end e festività, la strategia dei lavoratori, è quella di prendere un giorno a cavallo tra il sabato, la domenica e le festività. Ad esempio, nel periodo tra lunedì 4 e lunedì 11, si potrebbe rientrare al lavoro venerdì 8 oppure lunedì 11.

Con il rientro al lavoro strategico, anche di un solo giorno, è possibile evitare che sabati, domeniche e giorni festivi, vengano conteggiati nel periodo di astensione.

Prendersi il giorno di ferie

Ma per i lavoratori che non vorrebbero conteggiare week end e festività nel congedo parentale 2023, e che allo stesso tempo non hanno voglia di rientrare in un giorno di lavoro, possono prendersi il giorno di ferie (anche in questo caso, ne basterebbe uno).

Questo è il trucco da poter adottare sfruttando il congedo parentale del 2023, evitando che week-end e festivi vengano conteggiati.











