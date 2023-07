Congedo parentale 2023/ Nuovi permessi per disabilità e le novità evidenziate dall’INPS (31 luglio)

I datori di lavoro avranno la possibilità di seguire le nuove linee guida chiarite dall’INPS per quanto concerne il congedo parentale 2023 e quindi la conciliazione famiglia lavoro, includendo anche l’indennità al 80% per il congedo parentale. Si tratta del decreto legislativo 105/2022, che ha introdotto modifiche sostanziali per il congedo di maternità e paternità, con nuovi codici evento e conguaglio.

Pagamento pensioni agosto 2023/ Tutte le date ufficiali e le modalità di erogazione (31 luglio)

Congedo parentale 2023: nuovi codici evento per congedi di paternità e maternità

Il datore di lavoro potranno compilare i flussi Uniemens sulla base delle nuove linee guida introdotte attraverso il decreto legislativo 105/202 e la legge di bilancio 2023 approvata il 28 dicembre 2022, per poi entrare in vigore il primo gennaio dell’anno successivo. Queste includono un’indennità al 80% per il congedo parentale di maternità e paternità, con nuovi codice evento e conguaglio.

RIFORMA PENSIONI 2023/ I dati che giocano contro le Quote (ultime notizie 30 luglio)

Infatti sulla base della nuova normativa sarà possibile usufruire dei tre mesi di congedo parentale aggiuntivo, anche senza che l’altro genitore ne abbia già fruito. I datori di lavoro infatti applicheranno il codice evento MA2 fino al raggiungimento di sei mesi dal congedo ed entro i primi sei anni di vita del bambino, considerando l’eventuale mese indennizzabile al 80%.

Città originale è stata quindi aumentata del 30% rispetto allo stipendio ordinario. Un nuovo contributo potrà essere utilizzato entro i primi sei anni di vita del bambino.

Congedo parentale 2023: anche per i disabili ci sono novità

Indennità all’80% destinata a lavoratori dipendenti che hanno concluso il congedo dopo il 31 dicembre 2022 e potranno suddividere l’indennità anche in periodi successivi, ma soltanto se questo è previsto da accordi contrattuali, purché venga rispettato il congedo entro i 6 anni e tre mesi spettante a ciascun genitore, vale a dire il periodo non trasferibile. Sono disponibili anche nuovi codice evento e conguaglio per la gestione dei permessi legati alla legge 104 per figli o parenti affetti da disabilità. La circolare INPS numero 39 del 2023 a fornito indicazioni per i flussi Uniemens a partire dal maggio dello stesso anno.

Contributi volontari INPS/ Le norme relative al settore agricolo (30 luglio)

In particolare è stato eliminato il referente unico per i parenti di un disabile che possono decidere di fruire dei tre giorni in modo alternativo tra di loro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA